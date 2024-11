Koncert Travisa Scotta či finále proti Trnave. Pýtali sme sa mladých Slovákov, aký okamih v živote by chceli prežiť znova (ANKETA)

Prečítaj si príbehy našich sledovateľov.

Si s kamarátmi na festivale, tancujete počas koncertov a užívate si perfektnú letnú atmosféru. Prípadne sedíš so starými rodičmi na terase, hráte karty a do toho počúvaš štebot vtákov. Vtedy ti to možno príde ako bežný deň. Avšak až neskôr si uvedomíš, aké vzácne boli tieto momenty, ktoré už znova nezažiješ.

My sme boli zvedaví, či majú aj naši sledovatelia ten jeden špeciálny okamih v živote, ktorý by chceli ešte raz prežiť. Zamierili sme na Instagram, kde sme našim čitateľom dali otázku: „Ktorý okamih vo svojom živote by si chcel/-a prežiť znova?“ Vybrali sme niekoľko odpovedí, ktoré nás fascinovali, ale aj zarmútili.

Niektorí respondenti chceli zostať v anonymite. Pre účely článku ich budeme volať iným menom. Autor ich pravé meno pozná.

Koncert Travisa Scotta a vystúpenie pohanskej kapely

Nedávno sa Róbertovi splnil sen. V Miláne bol na koncerte amerického rapera Travisa Scotta, ktorý respondent opisuje ako poriadny zážitok nabitý energiou. „Miláno bola vlastne najväčšia zastávka Európy a bolo to cítiť. 85-tisíc fanúšikov je naozaj extrém a tá energia bola neskutočná. Mal som obyčajný lístok, čiže som bol v najväčšom dave a v každom moshpite.“

Róbert nám prezradil, že síce koncert začal až o deviatej večer, do areálu prišiel o tretej poobede, aby si stihol uchmatnúť merch, čo sa mu nakoniec podarilo. Podľa jeho slov, to čakanie nebola úplná sranda, keďže bol na horúčave bez vody.

„Stálo to ale za to. Bol som s kamošmi a držať sa v tých moshpitoch pokope bolo prakticky nemožné, našli sme sa až po koncerte. Dokonca som sa pred šou stretol aj s Dalybom, ktorý mi povedal, že bude hrať aj na afterpárty. Tam som, žiaľ, lístok nezohnal,“ hodnotí zážitok Róbert.

Zdroj: Archív respondenta.

Pre Danielu bol koncert tiež zážitok, ktorý by si najradšej chcela zopakovať znova. Nedávno sa presťahovala do Bratislavy a jej obľúbená kapela Heilung hrala vo Viedni. Povedala si, hoci nie je človek, ktorý chodí na koncerty, toto si nemohla nechať ujsť.

„Dohodli sme sa skupinka ľudí z práce a išli sme. Tušila som, že to bude iné ako bežný koncert, keďže kapela Heilung je pohanský dark folk. Celý koncert je vystavaný ako rituál a plný symbolizmu. Nie je to len hudba, ale aj divadlo. Každopádne, už od nástrojov, cez kostýmy až po hudbu to bol krásny zážitok, ktorý si určite chcem zopakovať znova. Tá energia tam bola oveľa silnejšia ako v štúdiových nahrávkach,“ vysvetľuje Daniela jej zážitok z koncertu, na ktorom bola nedávno.

Videl svoje rodné mesto vyhrať futbalovú trofej

Juraj je vášnivý fanúšik futbalu a nenechá si ujsť ani jeden zápas, kde hrá jeho rodné mesto Ružomberok. Prezradil nám, že hoci zažil mnoho legendárnych futbalových momentov, chcel by si zopakovať jeden konkrétny zápas, ktorý sa odohral minulý rok.

„Keď som mal 7 rokov, v roku 2006 vyhral Ružomberok titul aj pohár, no nepamätám si to veľmi. Odvtedy som chodil na futbal dobrých 15 rokov a videl som moje mesto vyhrávať, prehrávať a niekoľkokrát aj vypadnúť,“ spomína Juraj.

Respondent nám povedal, že bol na všetkých finálových zápasoch s Ružomberkom. Bohužiaľ, jeho mestu sa veľmi nedarilo a vždy prehrávalo. Až na minulý rok. „Bolo to finále proti Trnave a hralo sa v Košiciach. Naši dali gól 1:0, ‚betónovali‘ a potom nakoniec vyhrali. Po viac ako 15-ročnom čakaní som sa dočkal a videl svoje rodné mesto prvýkrát na vlastné oči vidieť zdvihnúť trofej nad hlavu,“ hovorí Juraj o jeho najkrajšom futbalovom momente.

Chvíle s rodinou, ktoré sa už nevrátia späť

„Môj dedko mal srdce zo zlata. Bol z otcovej strany a tam ma, až na starého otca, nemali veľmi v láske. Krátko pred svojou smrťou mi povedal, že keď už nebude medzi nami, mám si myslieť na západ slnka. Ja som sa s ním, bohužiaľ, nestihla rozlúčiť. Odvtedy mi západ slnka vždy pripomína môjho starého otca,“ hovorí Zuzka, ktorej starý otec zomrel pred troma rokmi.

Respondentka Tímea by najradšej zopakovala dni so starou mamou, ktorá jej odmalička rozprávala príbehy o čarodejniciach a vodníkoch. Stará mama jej ich rozprávala tak často, až ich Tímea vedela naspamäť.

„Keď už ich šla povedať znovu, príbehy som dokončila za ňu. No keď už tu ten človek nie je, zrazu si uvedomíš, že ti chýba nielen jeho hlas, ale aj príbehy, ktoré si počul 100-krát a vieš, že by si si ich aj tak vypočul opäť,“ spomína na svoju babku Tímea.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash/Dmitry Vechorko

Človek si uvedomí, aké vzácne sú momenty, až keď o ne príde. Aká vzácna je len „obyčajná“ večera alebo nedeľný obed s rodičmi. Toto sú slová Kristíny, ktorá by si najradšej zopakovala chvíle, kedy boli jej rodičia ešte spolu: „Najradšej by som opäť prežila Vianoce, pretože majú svoje čaro a keď sa na ne človek pozerá ešte detskými očami, je to o úplne niečom inom. Spomínané posledné spoločné Vianoce s rodičmi sa udiali naposledy pred 7 rokmi.“

„Rozvod rodičov je pre každé dieťa náročná udalosť a skúsenosť, no myslím si, že je dôležité sa vedieť s tým nejako vyrovnať. Nemôžeme žiť v minulosti, no pospomínať si na tie pekné chvíle, keď bolo všetko v poriadku a chcieť ich zažiť znova je úplne normálne,“ zakončuje Kristína.