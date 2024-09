Keby mala jeseň vôňu, bola by to Pumpkin Spice.

Leto skončilo a čas jesene prináša chuť aj potrebu veci trochu obmeniť. Krátke oblečenie čoskoro vymeníš za roláky, namiesto šľapiek obuješ huňaté vysoké ponožky a namiesto fresh espresso tonicu si zohreješ dušu teplým Pumpkin Spice Latte.

Zdroj: Pinterest / The Bookbabe of Delaware

Pumpkin Spice Latte (PSL) je jedným z najikonickejších sezónnych nápojov na svete. Svoju popularitu (právom) nadobudlo, keď ho Starbucks prvýkrát uviedol do svojej ponuky, a odvtedy sa stal symbolom jesene.

Nižšie ti dáme pár tipov, ako si tento „guilty pleasure“ spravíš doma poctivo, chladený a aj tak, nech sa až tak „guilty“ cítiť nemusíš.

Poctivé Pumpkin Spice Latte od základov

Tento recept je veľmi jednoduchý, avšak príprava ti môže zabrať o niečo dlhšie ako v kaviarni. Keď si však teraz vyrobíš vlastný Pumpkin Spice sirup a korenie, nabudúce máš po starostiach. Čo teda budeš potrebovať?

kávu (espresso)

mlieko (kravské alebo rastlinné)

Pumpkin Spice korenie

1 PL škorice

1 PL mletých klinčekov

1 ČL mletého zázvoru

1 ČL kardamómu

1 ČL muškátového orechu

Pumpkin Spice sirup

malá hokkaido tekvica (cca 300 g)

300 ml vody

150 g hnedého cukru

pár kvapiek vanilkového extraktu

Ako na to?

Hokkaido rozkrájaj na štvrtiny a polož na plech s trochou vody. Daj ho piecť na 180°C na približne 25 minút. Zatiaľ čo sa tekvica pečie, si do misky priprav Pumpkin Spice korenie tak, že zmiešaš všetky koreniny dokopy. Keď je tekvica hotová, lyžicou ju vydlab a vnútro rozmixuj ponorným mixérom, aby ti vzniklo pyré.

Do väčšej panvice si priprav 300 ml vody a pridaj do nej hnedý cukor, 250 gramov tekvicového pyré, polievkovú lyžicu Pumpkin Spice korenia a vanilkový extrakt. Zmes poriadne pomiešaj a nechaj zovrieť. Keď zmes zhustne, preceď ju cez sitko do uzatvárateľnej fľašky, v ktorej budeš sirup skladovať.

Teraz si už len nalej sirup podľa chuti do šálky, pridaj espresso a zalej teplým napeneným mliekom alebo rastlinnou alternatívou. Tento drink môžeš ešte povýšiť šľahačkou, ktorú posypeš Pumpkin Spice korením.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Maria Gabriela 🌱recipes🍹bevs (@marias.munchies)

Ľadové Pumpkin Spice Latte

Ak na začiatku jesene ešte cítiš chuť osviežiť sa alebo len jednoducho obľubuješ chladené nápoje, môžeš si spraviť aj ľadovú verziu. Postup je takmer rovnaký – zmiešaj Pumpkin Spice Sirup, kávu, napenené mlieko a pridaj ľad.

Nízkokalorická verzia

Máme pre teba tip, ako si tento ikonický drink pripraviť aj o niečo zdravším spôsobom. Rovnako si môžeš vybrať, či toto Pumpkin Spice Latte preferuješ hrejivé alebo osviežujúce.

Budeš potrebovať (na jednu šálku):

kávu (espresso)

kravské/rastlinné mlieko

2 ČL tekvicového pyré

1 PL Pumpkin Spice korenia

1 PL javorového sirupu

pár kvapiek vanilkového extraktu

Stačí, keď všetko rozmixuješ a pridáš Pumpkin Spice korenie. Veríme, že zdravšia alternatíva ti bude chutiť rovnako dobre.

Experimentuj

Keď už máš hotový sirup, nič ti nestojí v ceste experimentovať. Pumpkin Spice príchuť je tak dobrá, že by bola škoda ju limitovať iba na latte nápoje.

Zo sirupu môžeš spraviť napríklad jesennú limonádu alebo aj miešaný drink. Pumpkin Spice bude skvele ladiť s bourbonom alebo rumom. Môžeš ním tiež skúsiť vytvoriť jesennú verziu Espresso Martini.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Sean Briggs (@itscocktailhour_)

Nezabudni na jedlo. Predstav si, ako skvele budú chutiť Pumpkin Spice lievance alebo koláč.

Ak prídeš na nejaké iné zaujímavé combo, daj nám určite vedieť!