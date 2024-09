10 filmov, ktoré môžeš pozerať dokola a nikdy ťa neomrzia. Nájdeš tu svojich favoritov?

Existujú skvelé filmy, ktoré stačí vidieť raz a už sa k nim nemáš chuť znovu vrátiť. Ale sú aj také, ktoré môžeš pozerať znova a znova a nikdy ťa neprestanú baviť.

Tieto filmy sú stávkou na istotu. Je dokonca veľmi pravdepodobné, že si ich všetky videl niekoľkokrát. Buď k nim máš nejaký vzťah, sú pre teba tzv. comfort watch alebo sú to jednoducho kultové snímky, ktoré treba vidieť viackrát, pretože sa ľahko môže stať, že po niekoľkonásobnom zhliadnutí ich začneš vnímať opäť trochu inak.

Nech už je tvoj dôvod na vrátenie sa k filmu akýkoľvek, napíš nám, či súhlasíš s týmto výberom.

Sám doma

Klasika. Bez tohto filmu nie sú Vianoce to pravé orechové. Zážitky malého Kevina v podaní Macaulaya Culkina, ktorý sa počas vianočných sviatkov ocitne úplne opustený v rodinnom dome, zabávajú ľudí aj dnes, hoci film vznikol v roku 1990. To je jeden z dôvodov, prečo ho do dnešnej doby dávajú v televízii počas Vianoc - každý sa na ňom rád zasmeje. To isté platí aj pre jeho pokračovanie Sám doma 2: Stratený v New Yorku.

Zdroj: 20th Century Fox

Vykúpenie z väznice Shawshank

Jeden z najlepších filmov, aké boli kedy natočené, minimálne podľa databázy CSFD, kde si drží prvé miesto a má hodnotenie neuveriteľných 95,3 percent. Hlavné postavy stvárňujú Tim Robbins a Morgan Freeman, ktorí sa svojich úloh zhostili bravúrne. Film poskytuje veľmi autentický pohľad na to, ako fungujú väzni, že priateľstvo všetko značne uľahčuje a predovšetkým, že nádej zomiera posledná.

Zdroj: 1994 Columbia Pictures

Piráti z Karibiku

Jack Sparrow, Elizabeth Swann a Will Turner. Séria filmov o pirátoch baví malých aj veľkých. Je takmer neuveriteľné, že prvý z filmov bol uvedený do kín pred viac ako 20 rokmi. Dobrodružstvá, Jackove vyvádzanie, nehynúca láska Elizabeth a Willa, a k tomu všetkému krásy Karibiku, divákov nikdy neomrzia.