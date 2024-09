Vo veku 70 rokov zomrel brat Michaela Jacksona a jeden z členov skupiny Jackson 5

Jeho rodina oznámila túto tragickú správu dnes v príspevku na Instagrame.

Toriano Adaryll „Tito“ Jackson bol treťorodený syn z deviatich detí Jackson rodiny. Bol súčasťou aj ich súrodeneckej skupiny Jackson 5 spolu s bratmi Jackiem, Jermaineom, Marlonom a Michealom. Spomedzi bratov bol však menej výrazný, spieval skôr v pozadí a hral na gitare.

Jeho synovia TJ, Taj a Taryll zverejnili spoločné vyhlásenie o jeho úmrtí na Instagrame: „S ťažkým srdcom oznamujeme, že náš milovaný otec a člen Rock & Rollovej siene slávy Tito Jackson už nie je medzi nami.“

Jackson 5 sa dostala do rokenrolovej siene slávy a v sedemdesiatych rokoch vyprodukovala niekoľko hitov, ktoré sa dostávali na popredné miesta v hudobných rebríčkoch, ako napríklad ABC, I Want You Back a I’ll Be There.

Tito Jackson vydal sólo projekt ako posledný zo svojich súrodencov, pretože sa chcel sústrediť na výchovu svojich synov, ktorí majú vlastnú hudobnú skupinu 3T. V roku 2016 debutoval albumom Tito Time.

Podľa AP News dni pred svojou smrťou spolu s bratmi navštívil pamätník svojho zosnulého brata Michaela Jacksona. „Pred našou show v Mníchove sme moji bratia Jackie, Marlon a ja navštívili krásny pamätník venovaný nášmu milovanému bratovi Michaelovi Jacksonovi. Sme hlboko vďační za toto špeciálne miesto, ktoré si ctí nielen jeho pamiatku, ale aj náš spoločný odkaz. Ďakujem, že udržujete jeho ducha nažive,“ napísal na svojom Facebookovom profile.

Príčina jeho úmrtia zatiaľ nebola zverejnená.