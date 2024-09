Prvý let do vesmíru s neprofesionálnymi astronautmi: SpaceX posúva hranice komerčných letov

Spoločnosť SpaceX uskutočnila prvý komerčný let s neprofesionálnymi astronautmi

Kedysi si ľudia len ťažko vedeli predstaviť, že sa bez prísneho výcviku dostanú do vesmíru. Čoskoro však budú vďaka spoločnosti SpaceX komerčné lety do vesmíru bežnou súčasťou života. BBC uvádza, že v utorok Raketa Falcon 9 po prvýkrát letela s neprofesionálnymi astronautmi do vesmíru, a tak priniesla komerčné lety zase o krok bližšie.

Počas komerčnej misie Polaris Dawn, ktorá je druhou súkromnou misiou od SpaceX, doletela štvorčlenná posádka na obežnú dráhu, kde strávi až päť dní. Miliardár a podnikateľ Jared Isaacman sa tak stal prvým neprofesionálnym astronautom, ktorý sa pozrel do vesmíru. Predtým absolvovali výstup do vesmíru iba astronauti s vládou financovanými vesmírnymi agentúrami.

„Doma máme všetci veľa práce, ale odtiaľto vyzerá Zem ako dokonalý svet,“ povedal Isaacman, keď vystúpil z kozmickej lode.

Na rozdiel od predošlých vesmírnych letov, ktoré používali vzduchovú komoru, ktorá oddeľuje väčšinu plavidiel od vonkajšieho vesmírneho vákua, bola kapsula SpaceX Dragon úplne vystavená vesmírnemu vákuu. Tento prístup odborníci považujú za inovatívny, no zároveň plný rizík. Hoci kapsula už bola použitá pri viacerých letoch, nebola regulovaná ani testovaná v takýchto podmienkach.