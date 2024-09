Elon Musk plánuje na Marse vybudovať sebestačné mesto. Prvá ľudská posádka by na mieste mohla pristáť o niekoľko rokov

Generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk oznámil nové plány s vesmírnymi loďami Starship. O dva roky sa má podľa jeho tvrdenia otvárať okno pre lety zo Zeme na Mars, pôjde o lety bez posádky, až kým sa nepotvrdí ich bezpečnosť a spoľahlivosť. Po overení lodí o približne ďalšie dva roky plánuje poslať prvé ľudské posádky na Mars s cieľom vybudovať tam mesto.

Musk chce zabezpečiť multiplanetárnosť. Počet letov má exponenciálne rásť s víziou vybudovať na Marse sebestačné mesto približne do 20 rokov. Vesmírne lode sú navrhnuté ako opakovateľne použiteľný dopravný systém určený na prepravu posádky a nákladu na obežnej dráhe Zeme, Mesiaca a Marsu.

Spoločnosť SpaceX bola založená v roku 2002 a už v apríli toho roku vyhlásil zakladateľ Elon Musk, že prvá loď bez posádky pristane na Marse do piatich rokov a s posádkou do siedmych. Raketa Starship v júni úspešne absolvovala testovaciu misiu, keď na štvrtý pokus obletela planétu hyperonickou rýchlosťou.

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.



These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.



Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9