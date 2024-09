Ako vyzerá kúpanie v 200-metrovej výške?

Zatvor si oči a predstav si, aké je to plávať v oblakoch. Máš? Teraz si k tomu predstav výhľad zhora na azúrovo modré more, nádherné pláže, ostrovy či futuristické mesto s najvyššími budovami sveta. Ak ti to nestačí, pridaj k tomu ešte fantastické jedlo a drinky. Šialené, však? A pritom také miesto na svete skutočne existuje. Trikrát hádaj kde...

Doslova „mokrý“ sen každej influencerky

Nachádzame sa v Aura Skypool – v prvom a zároveň najvyššie položenom 360-stupňovom infinity poole (alebo keď chceš, tak v nekonečnom bazéne) s panoramatickým výhľadom na celý Dubaj. Vidno z neho ikonické monumenty a stavby ako „plachetnicový“ hotel Burj Al Arab, vyhliadkové koleso Ain Dubai či umelo vytvorený ostrov Palm Jumeirah, ktorý má tvar palmy a nachádza sa na ňom ikonický hotel Atlantis.

Bazén má rozlohu 750 m² a nájdeš ho na 50. poschodí budovy Nakheel Palm Tower. Pre lepšiu predstavu; kúpeme sa vo výške 200 metrov, čo sa rovná približne dvom newyorským Sochám slobody na sebe aj s podstavcami (plus nejaké metre navyše).

Toto miesto je nielen architektonickým skvostom, ale tiež symbolom luxusu a výnimočného zážitku, ktorý sem priťahuje ľudí z celého sveta. Nechodia sem len influencerky snažiace sa o tú najdokonalejšiu fotku v plavkách (a že ich tu je). Sú tu aj zamilované páry zažiť výnimočné rande či rodiny s deťmi stráviť nezabudnuteľný deň nad mestom a morom (hneď vedľa nás zhodou náhod sedela rodinka zo Slovenska).

Výhľad na umelý polostrov The Palm Jumeirah z bazénu Aura Skypool. Zdroj: Refresher

Po tom, čo sme sa výťahom vyviezli na 50. poschodie, nás privítala príjemná rytmická hudba, ktorá sa ozývala z tzv. indoor lounge, kde sa nachádza aj bar. Ešte predtým sme sa však presunuli o poschodie nižšie, kde sú šatne, sprchy či dokonca suvenírový obchod s merchom Aura Skypool. Pre prípad, že si si zabudol plavky...

Na poschodí sa to hemží početnou obsluhou, ale najmä vysmiatymi návštevníkmi, ktorí pijú miešané drinky, pochutnávajú si na skvelom jedle, opaľujú sa, kochajú sa výhľadmi a v neposlednom rade postujú jednu storku za druhou na svoje instagramové profily. V pozadí panoráma Dubaja a v popredí našpúlené pery, napnuté mužské svaly a pózujúce ženské pozadia v luxusných plavkách.

Okúpať sa v „oblakoch“ môžeš za cenu wellnessu v Bratislave

„Na Slovensku sa máme čo učiť. Nielenže sú v Dubaji mnohé služby a zážitky lacnejšie ako u nás, tá kvalita servisu je na úplne inej úrovni. A to porovnávam neporovnateľné. Ak by bol najvyšší infinity bazén v Tatrách, museli by ste si zobrať úver, aby ste sa tam okúpali,“ hovorí Gabriela z Bratislavy, ktorú sme tu stretli.

Cena za tento exkluzívny zážitok ťa skutočne príjemne prekvapí. Začína sa totiž na 275 dirhamoch, čo je v prepočte 67 eur. Pre porovnanie, lepší wellness v Bratislave stojí okolo 60 až 75 eur na osobu. Vstupné do Aura Skypool závisí od času návštevy a balíčka, ktorý si zvolíš. Hrá tam rolu aj poloha lehátka (na ktorú časť mesta máš výhľad), ako aj rad, v ktorom sa tvoje lehátko nachádza.

Najdrahšie miesta sú, prirodzene, v prvom rade hneď pri bazéne. V prvom aj v druhom rade sú lehátka, tretí rad už tvoria gauče so stolíkmi. Ak si však aj vyberieš „horšie“ miesto s „horším“ výhľadom, nemusíš sa báť. Zóny nie sú nijako uzavreté a v bazéne sa môžeš pohybovať v rámci každej svetovej strany. Plávať tu však ľudí veľmi neuvidíš. Väčšina sa skrátka len kochá nádhernými výhľadmi na Dubaj. A, samozrejme, fotí.

Časové sloty, ktoré si vieš v Aure booknuť:

ráno – východ Slnka (6:00 – 9:00)

dopoludňajšie kúpanie (10:00 – 14:00)

odpoludňajšie kúpanie (15:00 – 19:00)

večer – západ Slnka (20:00 – 23:00)

Maj však na pamäti, že do Aury môžu vstúpiť len osoby staršie ako 15 rokov. Do osemnástich musíš byť navyše v sprievode rodiča či inej dospelej osoby. A v prípade, že by si chcel ísť do infinity bazéna na večerný zážitok (evening pool experience) po 19. hodine, musíš mať minimálne 21 rokov.

Kulinárske nebo v nebi

Osobitnou kapitolou je tunajšie gastro. Hot-dog z najlacnejšieho párku a dvojdňového rožka ako na slovenských kúpaliskách tu rozhodne nečakaj. Hoci sme v Dubaji mali možnosť vyskúšať naozaj skvostné fine-diningové pokrmy v michelinských reštauráciách (viac v tomto článku), môžeme smelo prehlásiť, že aj gastronomický zážitok v Aure je na skutočne vysokej úrovni.

Na výber máš medzinárodné menu plné špičkových jedál a panázijských chutí. Za zmienku stojí losos glazovaný misom, grilovaný plnený karfiol či zmrzlinový pohár s marinovaným ananásom. My sme z ponuky snackov vybrali rozmanitý sushi set, lahodný wagyu burger, plnené bao žemličky či sezamové prawn toasty so sweet chili omáčkou.

Ak však nechceš „len“ snackovať, alternatívou je tiež obed vo forme trojchodového menu za 195 dirhamov, teda približne 48 eur. V rámci dezertu sme si pochutnali na skvelom matcha tiramisu, čokoládovom brownie, zmrzline a ananáse plnenom rôznym tropickým ovocím (passion fruit, kiwi, liči, mango či melón).

Na každom jednom jedle bolo cítiť osobitný prístup šéfkuchára, a to, že si na pokrmoch v Aure dávajú záležať a nie je to len nejaký zanedbateľný doplnok v rámci služieb bazéna.

Ak sa rozhoduješ, čo v prípade návštevy Dubaja rozhodne nevynechať, toto miesto ti odporúčame všetkými desiatimi. Mysli však na to, že počet miest je obmedzený a tie najlepšie sa rýchlo vybookujú. Ideálne urobíš, ak si miesto rezervuješ v predstihu, ešte pred samotným príletom do Spojených arabských emirátov. Rezervácia zahŕňa lehátko, vstup do elegantného salónika a uvítací balíček na mieru pre každú osobu.