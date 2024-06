Vyskúšal som najlepší falafel na ulici, ale aj 13-chodové menu v michelinskej reštaurácii. Toto je TOP 6 „hidden gems“ v Dubaji

Ochutnal som najdrahšie mäso na svete, zažil večeru pripomínajúcu pompéznu svadobnú hostinu aj „surový“ lokálny streetfood v starej časti Dubaja. Aké to bolo?

Predstav si, že máš možnosť vyskúšať takmer všetky kuchyne sveta na tej najvyššej úrovni. A to všetko na jednom mieste. Bez toho, aby si za exotickými a prvotriednymi reštauráciami musel cestovať tisícky kilometrov. Tak som sa cítil počas môjho výletu v Dubaji – na mieste, kde sa stretávajú kultúry a chute z celého sveta.

Gastro scéna je tu vďaka mixu rôznych národností skutočne bohatá. Počas 5 dní, ktoré som mal možnosť stráviť v tejto arabskej metropole, som navštívil viacero jedinečných podnikov – od tradičných arabských kuchýň až po moderné fusion koncepty, ktoré by si rozhodne nemal vynechať, ak máš v pláne ísť na dovolenku do Dubaja.

Toto hlavné mesto jedného zo Spojených arabských emirátov ponúka priam neobmedzené gastro možnosti. Prinášame ti preto TOP 6 podnikov, medzi ktorými nájdeš najvychytenejšie reštaurácie sveta, ale aj neokukané lokálne podniky (tzv. hidden gems – skryté poklady), ktoré len tak v nejakom bedekri nenájdeš.

Fi’lia

Začíname skvelou michelinskou reštauráciou s neskutočným výhľadom na panorámu moderného downtownu priamo z terasy. Dubaj je známy tým, že búra stereotypy o mužských a ženských rolách nielen v gastro biznise a preto mnohých zarytých feministov iste poteší aj fakt, že ide o prvú taliansku reštauráciu v tomto emiráte, ktorá má čisto ženské vedenie.

Za týmto podnikom, ktorý sa nachádza na 70. poschodí hotela SLS Dubai, stojí 27-ročná šéfkuchárka Célia Stoecklin. V rámci menu sa snažia klásť dôraz na pôvodne talianske receptúry odovzdávané z generácie na generáciu ako aj na čerstvosť a samotnú kvalitu surovín. Mimochodom, o poschodie vyššie v hoteli nachádza infinity pool, kde sa môžeš po skvelom obede osviežiť.

Fresh šalát z mozzarelly, pečenej cvikly, rukoly, malinového dresingu, kúskov malín a pekanových orechov dozdobený listami bazalky. Zdroj: Refresher/Daniel Mikolášik

Okrem veľmi milej obsluhy nám už po príchode vyrazil dych neuveriteľný výhľad na moderné mrakodrapy. Sedeli sme na terase počas príjemného jarného dopoludnia a atmosféra podniku bola neopísateľná.

Z jedálneho lístka plného stredomorských špecialít sme si ako predjedlo vybrali šalát z mozzarelly, pečenej cvikly, rukoly, malinového dresingu, kúskov malín a pekanových orechov, ktorý stál približne 20 eur. Bol čerstvý, výborne dochutený (sladký a kyslý zároveň) a rovnako ako dobre chutil aj vyzeral.

Ako hlavné jedlo nás oslovili cestoviny – konkrétne čerstvé cappelletti plnené ricottou, s hríbmi, hríbovou omáčkou a nastrúhaným parmezánom. Tie stáli približne 25 eur. Ako sladkú bodku na záver sme zvolili tzv. brinatu – toskánsky cheesecake s listami bazalky a s kompótom z čerstvých jahôd, ktoré nám na dezert uložili na tanier počas servírovania. Stál približne 16 eur. Celkovo síce ide o čosi drahšiu reštauráciu, no za zážitok sa to rozhodne oplatí a na to, že ide o michelina je to stále cenovo veľmi fér.

Frying Pan Adventure

Ak chceš vyskúšať neokukaný lokálny streetfood, kam sa chodia najesť aj miestni, musíš zažiť dobrodružstvo v podobe gastro tripu.

Frying Pan Adventure je ojedinelý koncept gastro prehliadky, počas ktorého ťa domáca Dubajčanka s indickými koreňmi, ktorá tu žije takmer od narodenia (vyše 40 rokov), prevedie tými najlepšími pouličnými bistrami a reštauráciami. Celý trip trvá asi 3 hodiny, no rozhodne neoľutuješ.

Jedna zo zástavok po dubajskom street foode bola aj táto palestínsko-jordánska reštaurácia, v ktorej nám kuchár pred očami pripravil a naservíroval famózny dezert. Chuťou pripomínal baklavu, avšak pozostával zo syru s pistáciámi vysmážaného v sladkých rezancoch. Zdroj: Refresher/Daniel Mikolášik

Počas celého výletu chodíš peši po starej časti Dubaja v skupinke viacerých gastro nadšencov, zatiaľ čo ťa po rôznych podnikoch s rozličnými svetovými kuchyňami vodí lokálna sprievodkyňa a cez slúchadlá ti nielen predstavuje gastro prevádzky, ale tiež hovorí rôzne zaujímavosti a príbehy o jedle, kultúre a komunitách na Blízkom východe.