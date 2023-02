Toto je 6 najlepších wellnessov a sáun v Bratislave a okolí, kde môžeš stráviť Valentína či prečkať mrazy

Klop, klop. Kto je tam? Valentín. Už čoskoro oslávi nejeden pár na svete sviatok zaľúbených. Niekto o 14. februári nechce ani počuť, niekto sa ho už nevie dočkať a usilovne vymýšľa plány, ako tento deň so svojou láskou strávi. Článok o najviac romantických Airbnb ubytovaniach, ktoré by si mal rozhodne navštíviť, sme už pre teba pripravili a prečítať si ho môžeš TU.

Tentokrát sme pre teba pripravili výber tých naj wellnessov a sáun v Bratislave a v jej okolí, takže si už viac nemusíš lámať hlavu s vymýšľaním programu.

Spark hotel v Malackách

Cena vstupu: bazén + sauny a soľná inhalácia od 20 €

Otváracie hodiny: dostupnosť sa dá overiť na webovej stránke a pobyt vo wellness si treba dopredu zarezervovať, prevádzkový čas sáun sa mení, v pondelky a v stredy sú však sauny zatvorené

Vo wellness hoteli Spark v Malackách si oddýchneš fyzicky aj psychicky. Vo veľkom vnútornom bazéne s protiprúdom a chrličom si môžeš rekreačne zaplávať alebo len tak „vegetiť“. K dispozícii je aj väčšia vírivka a štyri sauny – parná soľná, bylinková aróma, infra a fínska. Schladiť sa môžeš v ochladzovacej kadi alebo v sprchách a na oddych je ako šitá soľná relaxačná miestnosť. V centre sa nachádzajú aj miestnosti na masáže, kozmetické ošetrenia a rôzne telové procedúry, ktoré si však musíš priplatiť.

X-BIONIC Sphere v Šamoríne

Cena vstupu: 50 €

Otváracie hodiny: cez týždeň od 16.00 do 22.00, cez víkend od 14.00 do 22.00, každý prvý pondelok v mesiaci je wellness zatvorený

Wellness v zariadení X-BIONIC Sphere v Šamoríne je skvelým miestom na odpočinok. Vo veľkom areáli sa nachádza sedem sáun – ázijská, bio, infra, fínska, bylinková, parná a soľná jaskyňa. Na výber je vonkajší aj vnútorný bazén, tri vírivky a Kneippov kúpeľ. Uvoľniť sa môžeš a za príplatok máš na výber aj thajskú alebo klasické masáže. Skúsiť môžeš aj maderoterapiu a skrášľujúce procedúry v beauty salóne.

Hotel Modena v Bratislave

Cena vstupu: 60,90 € do Wellness Relax, 75,90 € do Wellness Spa

Otváracie hodiny: podľa voľných rezervácií

Wellness v hoteli Modena v Bratislave sa delí na dve časti – Relax a Spa. Obe fungujú na predčasnú rezerváciu, takže ak sa rozhodneš ísť na Valentína práve sem, vopred navštív webovú stránku wellnessu a uchmatni si svoje miesto. Časť Relax ponúka dve sauny (fínsku a infra), vírivku a po saune sa môžeš ochladiť vedrom. Súčasťou je aj oddychová zóna.

Časť Spa ponúka sauny tri – fínsku, infra a parnú. Takisto tam nájdeš ochladzovacie vedro a oddychovú zónu. Okrem vírivky sa môžeš okúpať aj v bazéne so slanou vodou a protiprúdom a na oddych je vyhradená oddychová zóna.

Zochova chata v Modre

Cena vstupu: wellness + saunový svet 50 €

Otváracie hodiny: wellness utorky od 13.00 do 22.00, od stredy do pondelka od 10.00 do 22.00, saunový svet cez víkend od 10.00 do 22.00, od pondelka do piatka od 13.00 do 22.00

Hotel Zochova chata ponúka okrem ubytovania aj luxusný wellness so saunovým svetom. Vypotiť sa môžeš v štyroch saunách – vo fínskej, v infra, bylinkovej a parnej. Súčasťou saunového sveta je Kneippov kúpeľ, ochladzovací bazén, ľadopád, zážitkové sprchy, tepidárium a lesný chodníček. V priestoroch sa nachádza bazén vhodný na oddych aj rekreačné plávanie, vírivka, ku ktorej ti ponúknu šampanské s jahodami a v bazéne ťa pomasírujú vodné trysky.

Palace Art hotel v Pezinku

Cena vstupu: od 25 €

Otváracie hodiny: cez týždeň od 14.00 do 22.00, víkendy od 10.00 do 22.00

Už len samotný fakt, že sa wellness v Palace Art hotel nachádza v zámku, dodáva tomuto miestu špeciálny vibe. Podobne ako ostatné wellnessy, aj tento ponúka širokú škálu možností oddychu. Nájdeš tu tri sauny – fínsku, parnú a infra. V areáli je aj vírivka a relaxačná zóna, no oddýchnuť si môžeš aj na terase s ležadlami. Za príplatok ťa aj pomasírujú a vybrať si môžeš z mnohých masáží vrátane bylinkovej s horúcimi mušľami, antistresovej, terapeutickej či masáže lávovými kameňmi.

Zion SPA Luxury v Bratislave

Cena vstupu: 70 €

Otváracie hodiny: cez týždeň od 6.30 do 22.00, cez víkend od 7.00 do 22.00

Zion SPA Luxury v Bratislave ponúka relax v troch bazénoch. Prvý je špeciálny farebným podsvietením, druhý hydromasážou a panoramatickým výhľadom a tretí má perličkové ležadlá. Nájdeš tu tri sauny – fínsku, infra a parnú aróma saunu. Po horúcom saunovaní sa môžeš schladiť v ochladzujúcej sprche alebo ľadovej fontáne. Výhodou wellnessu je maximálne súkromie a nerušené momenty úplného pokoja. Za príplatok si môžeš v priestoroch dopriať aj množstvo druhov masáží a skrášľovacích procedúr.

BONUS na záver: Pixxla samoobslužné kontajnerové sauny v Bratislave

Cena vstupu: 69 €

Otváracie hodiny: prístup nonstop, podľa voľných rezervácií, ich dostupnosť nájdeš na stránke

Ak chceš mať na Valentína totálne súkromie len so svojou polovičkou, potom je pre teba súkromná sauna to pravé orechové. Pixxla kontajnerové sauny, ktoré sa dajú vopred prenajať, sa nachádzajú v Bratislave rovno tri. Jednu nájdeš na Vajnorských jazerách, ďalšiu na Veľkom Draždiaku a poslednú... v lese vo Vajnoroch. Tam ťa bezpochyby nevyruší naozaj nikto. Ochladiť sa od horúcej sauny môžeš v potoku alebo v jazere, závisí od toho, ktorú saunu si vyberieš. Tento výnimočný projekt, ktorý vznikol na Slovensku, určite stojí za návštevu.

