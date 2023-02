Oslavuješ Valentín? Daruj svojej polovičke zážitok, na ktorý nezabudne

Čo tak uprostred týždňa nahradiť pracovné povinnosti dobrým jedlom, láskaním a oddychom? Asi by si nepotreboval veľa presviedčania, však? Voľnočasový a športový rezort x-bionic sphere sa počas Valentína premení na romantickú oázu, kde si medové týždne môže dopriať každý pár. Ak sa ti z myšlienky všadeprítomných srdiečok, červených ruží a valentínskeho gýču robí nevoľno, nemaj strach. Nudiť sa nebudeš, pretože v ponuke x-bionic sphere nájdeš všetko na oddych, zábavu aj šport.

Voľnočasový rezort ako z exotickej dovolenkovej destinácie nájdeš neďaleko Bratislavy v Šamoríne. Areál s rozlohou viac ako 1 000 000 m² ti poskytne niekoľko dôvodov na to, aby si tohtoročný Valentín nestrávil doma pred telkou.

Dopraj si zážitok

Prvým variantom je večer v prekrásnom wellness. Príď si oddýchnuť do wellness vo dvojici a stráviť čarovný moment s polovičkou a ako bonus dostaneš welcome drink zadarmo. Vstup je pre pár v rozmedzí 60 – 70 €. Vo wellnesse si môžeš vybrať zo siedmich druhov sáun – nachádza sa tu prvá ázijská sauna na Slovensku, biosauna, exteriérová fínska sauna, parná sauna, infrasauna, soľná jaskyňa a parná bylinková sauna. Na uvoľnenie celého tela ti poslúži aj masáž, vírivka, tepidárium či Kneippov kúpeľ. Ochladzujúci efekt zabezpečí vonkajší bazén.

Zdroj: x-bionic® sphere

Ďalšia možnosť, ako stráviť Valentín, je absolvovať romantický večer v najfarebnejšom kine na Slovensku. Tuli cinema má namiesto bežných kino kresiel sedacie vaky. Je to ako pozeranie filmov doma na posteli, no namiesto malej obrazovky máš veľké filmové plátno. Vstup pre dvoch vybavíš za 14 eur.

Zdroj: x-bionic® sphere

V areáli x-bionic sphere sa nachádza aj ázijská reštaurácia APANI. Pozvi svojho partnera či partnerku na večeru plnú romantiky, výborných ázijských jedál a exotických chutí, ktoré kuchár pripraví priamo pred tvojimi očami. Štvorchodové menu vrátane prípitku je k dispozícii od 10. do 19. februára a vyjde ťa na 89,90 eura. Nezabudni si objednať ustrice, veď vieš, pre istotu.

Ak by si chcel kombinovať viacero aktivít, môžeš si zvoliť romantický pobyt, ktorý obsahuje všetky aktivity v jednom. Rezervovať romantický Valentín vo dvojici v rezorte x-bionic sphere si môžeš od 10. do 12. februára alebo od 17. do 19. februára. Aby si z pobytu vyťažil čo najviac, môžeš využiť skorý check-in už od 11.00 h a tvoj príchod ti spríjemní welcome drink na uvítanie. Samozrejmosťou je aj neskorý chceck-out do 16.00 h.

Čo hovoríš na takýto valentínsky program? Romantika doma na gauči má svoje čaro, ale skús niekedy dopriať svojej polovičke pobyt ako v romantickom filme. Bližšie informácie o cenách nájdeš na obrázku nižšie.

Zdroj: x-bionic® sphere

