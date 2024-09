Vyšiel oficiálny trailer na Lóve 2. Vo filme si zahral aj Separ

V roku 2011 sa Lóve stal najnavštevovanejším domácim filmom v slovenských kinách, teraz prichádza pokračovanie.

Slovenský režisér Jakub Kroner prináša po trinástich rokoch voľné pokračovanie kultového filmu Lóve. Oficiálny trailer ukazuje, že fanúšikovia sa môžu tešiť na napínavý príbeh plný intríg, akcie a exotiky.

Vo filme Lóve 2 sa hlavný hrdina Maťo ocitá v neľútostnom boji o moc a peniaze, pričom sa musí vyrovnať aj s tieňmi svojej minulosti. V jeho svete láska veci len komplikuje a „lóve“ sú to, čo vládne všetkému. Túto postavu stvárnil Michal Nemtuda, ktorý sa na hlavnú rolu pripravoval tri roky: „Každú voľnú chvíľu popri práci som bol na tréningu, učil som sa zápasiť, narábať so zbraňami, prísne som upravil stravu, žiadny alkohol... Bol to tvrdý režim, musel som si stále opakovať, prečo to robím. Ale keď som videl, čo sme natočili, som hrdý, stálo to za to.”

Film sa posunul vo svojich postavách, do iného žánru, ale aj na iné miesto. Veľká časť natáčania prebiehala v exotickom Thajsku, čo prinieslo veľké výzvy pre celý kreatívny tím. Režisér a scenárista Jakub Kroner sa tiež vyjadril, že tvorbu filmu skomplikovala aj pandémia.

„Scenár sme viackrát prepisovali, nespočetnekrát sa nám menili plány, ale v konečnom dôsledku si myslím, že filmu to prospelo, postupne vyzrieval. Uvidíme, čo nám povedia diváci teraz.“

Film sa môže pochváliť nielen kvalitným slovenským hereckým obsadením ako Kristína Svarinská, Jakub Gogál a Dušan Cinkota, ale aj medzinárodným obsadením Bella Boonsang a Beam Saranyoo Prachakit. Zahrá si v ňom aj celosvetovo známy kaskadér a bojový choreograf Vladimír Furdík, ktorý je známy z Game of Thrones či Witchera. Opäť na plátne uvidíme Tinu a filmový debut bude mať aj slovenský raper Separ.

V kinách sa na Lóve 2 môžeš tešiť už 24. októbra 2024.