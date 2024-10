Kristína Svarinská: Romantických hrdiniek už mám dosť, je čas posunúť sa ďalej. Lóve 2 bude intenzívna akčná nálož (Rozhovor)

Jedna z najznámejších slovenských herečiek odhalila, aké bolo nakrúcanie akčného trileru Lóve 2, ktorý príde do kín 24. októbra.

Už ako jedenásťročná debutovala vo filme Dážď padá na naše duše, o rok na to už hrala po boku áčkových domácich hercov v dráme Nevěrné hry. Neskôr si vyskúšala seriály ako Panelák či Ordinácia v ružovej záhrade a v roku 2011 natočila s režisérom Jakubom Kronerom krimitriler Lóve. Stal sa napokon najnavštevovanejším domácim filmom v slovenských kinách.

Kristína Svarinská (35) zažiari aj v očakávanom pokračovaní, ktoré vzniklo po dlhých trinástich rokoch. Okrem nej sa vrátia ďalšie tváre z pôvodnej zostavy, konkrétne Michal Nemtuda, Jakub Gogál, Dušan Cinkota, Zuzana Porubjaková, či speváčka Tina.



Medzi nové herecké posily patrí Gregor Hološka, Alexander Bárta, raper Separ, či svetoznámy kaskadér Vladimír Furdík, ktorého si môžeš pamätať zo seriálu Hra o tróny. A vzhľadom na to, že sa veľká časť filmu nakrúcala v exotickom Thajsku, na plátne uvidíš tiež tamojších hercov Bellu Boonsang a Beama Saranyoo Prachakita.



Známa herečka prezradila, aké bolo stretnúť sa po toľkých rokoch na pľaci so starou partiou a okrem iného porozprávala aj o svojej postave Kláry v seriáli Dunaj, k vašim službám. Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetky články na našom webe bez zbytočných obmedzení. Nájdeš tam viacero reportáží zo zahraničia, profilov osobností či desivé kriminálne príbehy.

Aké boli tvoje prvé pocity po tom, ako ti Jakub Kroner definitívne potvrdil vznik pokračovania filmu Lóve?

Nápad, že by sme mohli natočiť Lóve 2, vznikol podľa mňa ešte niekedy v roku 2016. Na jednej akcii som sa stretla s Jakubom, Michalom Nemtudom aj Jakubom Gogálom a zrazu sme zistili, že tá energia, ktorá medzi nami kedysi bola, stále funguje.

Myslím si, že tam to Jakubovi napadlo prvýkrát. Potom, asi o pol roka neskôr, sme sa s Jakubom Kronerom stretli v čajovni a spýtal sa ma, či by som do toho išla, že by naozaj chcel natočiť dvojku a časť by chcel nakrúcať aj v Thajsku. Povedala som, že jasné. Dodala som však, že nech ho vesmír ochraňuje, ak v tej thajskej časti nebudem. (smiech)

Moje pocity boli, samozrejme, radostné. Prvý deň nakrúcania bol však až v roku 2021. Keďže teraz máme rok 2024, je jasné, že pokračovanie nevzniklo len tak. Bol to náročný proces. Všetci sme na tom veľmi chceli robiť, ale tým, že sa to točilo cez pandémiu a v zahraničí...

Bolo tam veľa komplikácií...

Áno, ale všetci sme sa tešili, že na tom môžeme pracovať. Chceli sme to dobojovať.

Už jednotka bola na svoju dobu veľmi dynamická a akčná, ale dvojka bude naozaj intenzívna nálož.

A ako si sa cítila, keď si videla fantastický trailer, ktorý má totálne hollywoodsky vibe?

Keď mi ten trailer Jakub ukázal, mala som zimomriavky a dokonca som aj kričala. (smiech) Dúfam, že ten pocit pretrvá po celý čas filmu. Ten som zatiaľ nevidela, pozriem si ho až na premiére.



Čo môžeme čakať od Veroniky (postava, ktorú vo filme Kristína hrá, pozn. redaktora)? Ako veľmi zamieša kartami v pokračovaní?