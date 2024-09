Tvorcovia pokračovania Pána prsteňov oslovili Iana McKellena, aby si opäť zahral Gandalfa. „Mali by si pohnúť,“ odkazuje herec

85-ročný herec by rád opäť stvárnil čarodejníka Gandalfa v pokračovaní Pána prsteňov od Andyho Serkisa.

Jedna z najúspešnejších fantasy ság sa dočká v roku 2026 pokračovania. Vrátiť by sa pritom mohla aj jedna z najobľúbenejších postáv. Ian McKellen, ktorý hral v trilógii Pána prsteňov Gandalfa, dostal ponuku opäť stvárniť rolu mocného čarodejníka.

„Práve mi bolo povedané, že budú ďalšie filmy, Gandalf bude zapojený a dúfajú, že ho budem hrať,“ povedal McKellen pre The Big Issue. „Kedy? Neviem. Aký je scenár? Ešte to nie je napísané. Takže by si mali pohnúť!“ odkázal 85-ročný herec.

„Všetko, o čom musíme rozhodnúť, je, čo urobíme s časom, ktorý nám je daný,“ povedal Gandalf Frodovi v prvej časti trilógie. A herec McKellen sa rozhodol využiť svoj čas naplno.

V 85 rokoch stále aktívne hrá a plánuje v tom aj pokračovať ihneď po tom, ako sa zotaví zo zranenia, ktoré sa mu stalo v londýnskom divadle. Počas predstavenia Player Kings spadol z pódia a zlomil si zápästie.