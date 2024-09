Apartmán s privátnym wellness, neobmedzené pivo a pivné kúpele. Suma za predĺžený víkend na Liptove ťa prekvapí (REPORTÁŽ)

Ak hľadáš tip na víkendové aktivity, pozri si našu reportáž.

Máš pred sebou víkend a chceš ho stráviť naozaj výnimočne? My sme nad tým tiež premýšľali. Preto sme otvorili Zľavomat, s ktorým sme si vybavili víkendový program v Maladinove. Tu sme zažili luxusné ubytovanie, pivný kúpeľ, paddleboarding, plavbu na lodi a dokonca sme vyskúšali veterný tunel.

Najprv sme sa vybrali do Rezortu Maladinovo, kde sme si zložili naše kufre. Recepčná nám prezradila, že len tri minúty od hotela sa nachádza privátna pláž pri Liptovskej Mare, kde si môžeš požičať vodné lyže, paddleboardy a vodné skútre. Zistili sme, že okrem týchto vodných aktivít sa môžeme po nádrži plaviť plachetnicou, a tak sme to jednoducho museli absolvovať. Počas plavby sme si vychutnali krásny západ slnka.

Večer sme zakončili netradičným wellnessom, a to pivným kúpeľom, kde sme relaxovali v poriadnej pene a čapovali si pivo priamo z drevenej kade. „Ja som to vždy videl na Zľavomate, je to veľmi zaujímavý zážitok. Pre milovníkov piva je spojenie vírivky a piva brutálne,“ skonštatoval nadšene kúpeľ náš moderátor Mišo.

Ďalší deň bol plný adrenalínu. Rozhodli sme sa, že vyskúšame jediný veterný tunel na Slovensku – Hurricane Factory Tatralandia. Ak toto miesto nepoznáš, tak tu môžeš zažiť simulovaný pocit voľného pádu v uzatvorenej sklenenej komore. Ako to šlo nám? Všetky zážitky z Liptova a naše pocity z nich si môžeš pozrieť v našej reportáži.