Štvrtá séria Love Islandu štartuje už 2. septembra.

Horúca reality show plná zábavy, slnka, romantiky a hľadania lásky v raji štartuje na Voyo už budúci týždeň. Štvrtá séria sa nakrúcala na luxusnej vile na ostrove Gran Canaria. Noví súťažiaci sú pripravení nájsť lásku svojho života v exotickom prostredí. Poďme si ich predstaviť.

Tadeáš

27-ročný Tadeáš je majiteľ rodinného e-shopu, ktorý prevzal po otcovi. Je vždy pozitívne naladený a obľubuje aj čierny humor. Má jasné preferencie, páčia sa mu brunetky s veľkými očami. Sex na jednu noc ani krátkodobé vzťahy ho vôbec nelákajú.

Zdroj: TV Markíza/Love Island

Tomáš

Sales manažér Tomáš má 27 rokov a pochádza zo Slovenska, no žije v Lisabone. Tento surfista sa sústredí najmä na svoj kariérny a osobný rozvoj. Tomáš sám seba nepovažuje sa za dominantného lovca, ale skôr za pohodového chlapa. Jeho cieľom je budovať vzťahy, a to aj tie priateľské.

Zdroj: TV Markíza/Love Island

Erik

Milovník street workoutu Erik žije v Londýne, kde sa venuje krypto tradingu. 24-ročný romantik má však problém rozprávať o svojich pocitoch. Vyrastal len so svojou mamou a starou mamou, ktoré sú kľúčovými ženami jeho života, čo rozhodne ovplyvnilo aj jeho vzťah k ženám.

Zdroj: TV Markíza/Love Island

Dušan

33-ročný Nitriančan Dušan je úspešný muž, ktorý už vie, čo od života chce. Už na prvý pohľad je to alfa samec, ktorý aj vzhľadom na svoj vek vie, čo od partnerky chce. Je veľmi empatický a citlivý. Dušan je „kľuďas“, zameriava sa na sebarozvoj, je vyrovnaný a vodcovský typ. Na Love Island ide za novými zážitkami.

Zdroj: TV Markíza/ Love Island

Pavel

Najmladší z mužov má len 23 rokov. Fitness tréner z Chomutova si v živote prešiel obrovskou premenou. Od zádumčivého chlapca, ktorý sa bál osloviť dievča, sa dostal až do fázy muža s božskou postavou, pre ktorého je účasť v Love Islande splneným snom.

Kedysi mal problémy so sebaúctou a dni trávil hraním počítačových hier. Potom sa dostal k posilňovaniu a jeho sebavedomie sa razom zvýšilo. Keďže má problémy so zoznamovaním, svoju účasť v šou berie ako veľkú výzvu a príležitosť naučiť lepšie komunikovať so ženami.