Ak by sa biologickej matke Maxima narodilo dieťa, boli by uprednostnení, kvôli tomu, že sa úrady snažia spájať súrodencov.

Adela a Viktor sú adoptívnymi rodičmi malého Maximiliána. Vinczeovci si súkromie strážia a ich malého synčeka na internet takmer vôbec nepridávajú. Aj napriek tomu, o adopcii a výchove hovoria radi a úprimne, keďže sa snažia robiť o tejto téme osvetu.

Najnovšie sa vyjadrili aj o tom, či premýšľajú nad ďalšou adopciou. Nakoľko sú už evidovaní v systéme, dostali by tak prednostnú možnosť, ak by sa Maxovej biologickej mame narodilo ďalšie dieťa. Úrady sa totižto snažia spájať súrodencov.

Predstava, že by Maxim mal súrodenca ich láka, no vzhľadom na ich vyťaženosť to do blízkej budúcnosti nevidia reálne. „Museli by sme veľa vecí vynechať, veľa vecí zrušiť, ktovie, či by som mohol lietať, či by sme mohli toľko točiť atď.,“ uviedol Viktor pre Nový Čas.

Adela stále aktívne pôsobí na televíznych obrazovkách a Viktor sa len nedávno stal aj pilotom lietadiel. Podľa jeho slov, s manželkou o tom veľmi premýšľajú, no zatiaľ sú spokojní v trojici.