Tiktok ovládol recept na uhorky. Ľudia však kvôli nemu končia v nemocnici

Kráľom sociálnej siete sa stal tzv. „uhorkový chlapec“ a túto zeleninu považuje za svoj životný štýl.

Kulinársky influencer @logagm sa zvyčajne zameriava na kórejské recepty. Aktuálne je „uhorková sezóna“ a vo väčšine domácností ich je prebytok. Tiktoker teraz ľuďom radí, ako ich najlepšie využiť. Na jeho profile nájdeš recepty na uhorkové cereálie alebo zemiakové lupienky.

Najviac sa preslávil receptom, v ktorom ukazuje, ako z celej uhorky pripraviť výdatné jedlo. Uhorku nakrájaj na tenké plátky, potom ju marinuj so sójou, rybacou omáčkou, cukrom, glutamátom sodným, sezamovým olejom, cesnakom, zelenou cibuľkou a sezamovými semienkami. Na záver ju pretrep v miske.

Pozor na prsty

Loganova popularita zašla tak ďaleko, že ho dokonca pozvali do The New York Times. Pri príprave šalátu však treba byť obozretný. Ako informuje The Independent, na internete kolujú videá o tom, že po príprave skončili niektorí ľudia v nemocnici. Podobnú skúsenosť má aj influencerka Bec, ktorá má viac ako 300-tisíc sledovateľov. O jej príbehu informuje NY Post.

Prekvapivo nešlo o otravu, ale o pochybenie v procese prípravy. Niektorí Američania totiž zrejme nie sú zvyknutí používať strúhadlo, keďže spomenuté prípady sa jednoducho porezali. „Vzalo mi to poriadny kus mäsa, znie to nechutne, no bolo to tak. Rez bol tak hlboký, že presahoval až do tukovej vrstvy kože a musela som ísť na pohotovosť,“ opísala incident jedna žena.

Krájač známy ako „mandolína,“ ktorý influencerka použila, sa predáva v reťazci Walmart aj s ochranou prstov. Zároveň je pri ňom upozornenie, že ho treba používať opatrne.