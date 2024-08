FOTO: Architekti premenili 50-ročný dom v Coachella Valley na moderné sídlo ako vystrihnuté z filmových produkcií

Jeden z najveľkolepejších projektov, ktoré sme videli.

V rámci architektúry a interiérového dizajnu venujeme priestor najmä slovenským a českým ateliérom, avšak pri výnimočných projektoch radi urobíme výnimku. Tentoraz preto opustíme naše zemepisné šírky a predstavíme si dielo z portfólia spoločnosti o2 Architecture, ktorú vedie architekt Lance O’Donnell.

Eldorado Tres House tvoria dve k sebe otočené stavby v tvare polmesiaca, čo najlepšie vidieť pri pohľade zhora. Zatiaľ čo jedna je otočená na juh, kde víta atraktívnu panorámu členitého pohoria, druhá smeruje na sever. Nachádza sa v Indian Wells v oblasti Coachella Valley.

Tím architektov čelil pred začiatkom projektu náročnej výzve, čo urobiť so starším domom, ktorý už nespĺňal všetky požiadavky na moderný životný štýl.

téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia. Ak ťa bavia články o architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.

Eldorado Tres House tvoria dva k sebe otočené stavby v tvare polmesiaca. Zdroj: Lance Gerber Studio

50-ročný dom síce disponoval originálnou kruhovou obývacou miestnosťou, avšak mal príliš členitý a dovnútra orientovaný pôdorys, ktorý nebol zlúčiteľný s dnešným neformálnym bývaním, keď interiér plynulo prechádza do exteriéru. Napríklad, súkromný bazén a vonkajšie obytné priestory vrátane terasy na severnej strane nereagovali na južné slnko a panoramatický výhľad na horu Eisenhower.

Architekti z tímu o2 Architecture inšpirovaní kruhovou obývačkou dali zelenú demolácii originálnej konštrukcie a pri novom vzhľade stavby vychádzali z pôvodnej zakrivenej geometrie.

Logika nového pôdorysu je jasná hneď po vstupe do foyer, ktoré je umiestnené v priestore medzi dvoma polmesiacmi. Z kľúčového jadra sú výhľady do štyroch odlišných zón, a to či už na palmovú oázu, bazén a záhradu či horu Eisenhower. Architekti zámerne zachovali starý olivovník v prednej časti pozemku, spoza ktorého sa postupne odhaľuje vstup.

Zdroj: Lance Gerber Studio

Jednopodlažná stavba v Indian Wells je ako vystrihnutá z veľkých filmových produkcií. Má úžitkovú plochu 390 štvorcových metrov, odvážny vzhľad, ponúka kvalitné riešenia aj materiály (dominantné je najmä drevo) a dizajnérsky nábytok či luxusné doplnky.

Eldorado Tres House ukazuje ľahkosť a otvorenosť dnešného bývania, keď prepája interiér s exteriérom, pričom vyplýva z nadčasových koncepcií plánovania lokality a moderného dizajnu. Realizácia bola dokončená v roku 2021.

Dosť bolo slov, pozri si galériu od Lance Gerber Studio, v ktorej nájdeš všetky magické detaily tohto moderného sídla v Kalifornii. Pozri si viac projektov z portfólia o2 Architecture na Instagrame.