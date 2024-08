VIDEO: Ľudia si uťahujú z bizarného vystúpenia austrálskej breakdancerky. Jej olympijská choreografia sa ihneď stala virálnou

Vystúpenie austrálskej breakdancerky Rachel Gunn vyvolalo na sociálnych sieťach veľký rozruch.

Breaking, známejší ako breakdance, sa na tohtoročných OH stal prvýkrát oficiálnym olympijským športom. Súťaž pozostáva z dvoch kategórií podľa pohlavia, pričom o zlato bojuje 16 chlapcov a 16 dievčat.

Rachel Gunn, ktorá súťaží pod menom Raygun, sa po svojom piatkovom vystúpení, v ktorom nezískala ani jeden bod, stala virálnou na internete, informuje Variety.

Austrálska súťažiaca má doktorát z kulturológie a je univerzitnou profesorkou na Macquarie University v Sydney. V rokoch 2020 a 2021 ju Austrálska asociácia breakingu vyhlásila za najlepšie dievča v kategórii B a v roku 2023 vyhrala majstrovstvá Oceánie.

DEI Olympics? 36-ročná austrálska breakdancerka "Raygun" Rachael Gunn má doktorát z breakdance a tanečnej kultúry. Citius, Altius, Fortius ##Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/bjhRLW0MG1 — Gary Mark⚡️Blue Sky Kites  𝕏 🈴 (@blueskykites) 10. augusta 2024

„Všetky moje kroky sú originálne. Kreativita je pre mňa naozaj dôležitá. Chodím von a predvádzam svoje umenie. Niekedy sa to porotcom páči a niekedy nie. Robím si svoje vlastné veci. O tom to celé je," povedala Gunn novinárom po svojom vystúpení.

Tridsaťšesťročnú športovkyňu na internete za jej vystúpenie kritizujú a tvoria rôzne vtipné memes. „Nestáva sa to často, ale nepovedať niekomu, že nevie tancovať, môže mať globálne následky,“ napísal jeden z používateľov platformy X. „Môj pes na trávniku 30 sekúnd po tom, čo som ho vykúpal," komentoval zase iný používateľ. „Chcel by som osobne poďakovať Raygunovi za to, že prinútil milióny ľudí na celom svete premýšľať 'hmm, možno sa aj ja dostanem na olympiádu'," napísal Aaron Serna.

V disciplíne napokon zvíťazila Japonka Ami Yuasa. Druhá skončila Dominika Banevič z Litvy a bronz si odniesla Číňanka Liu Qingyi.