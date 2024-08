Trojica sa s nami podelila o pikošky zo svojich životov.

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedala trojica Oski Barami, Patra Bene a Adam Pavlovčin alias ADONXS. Spoločne si zaspomínali na svoje najbizarnejšie rande. Oski priznal, že najhoršie rande prebehlo bez prítomnosti druhej osoby. „Sedel som tam asi hodinu, ale ani mi nedala vedieť. Doma som potom zistil, že aj na Instagrame si ma blokla,“ podelil sa o svoj zážitok Oski.

Aké red flags si Patra všíma na ostatných, prečo sa Oski nezhodol s Adamom v názoroch na Londýn a kto je Adamov najväčší zahraničný crush? Aj to sa dozvieš vo videu.

Našich hostí sme sa opýtali aj na to, ako si spomínajú na svoju prvú brigádu. Oski brigádoval v sklade, kde si zarobil 5,5 €/hod. ADONXS mesiac pracoval v bistre, kde zarobil ešte menej ako Oski.

Patra Bene si zo svojej prvej brigády nepriniesla ani euro, avšak dodnes na ňu so smiechom spomína. „Bola to vôbec brigáda? Teraz, keď počúvam všetky tie kriminálne podcasty, tak som rada, že tu vôbec sedím,“ zamyslela sa.

Hudobník ADONXS už svoju brigádničku pozná. Prvou vyžrebovanou je Adela G., ktorá sa už tento víkend premení na Fashion merch explorerku na festivale Lovestream.

Na prihlášky stále čaká Patrabene do svojho Inspiary a s Oskim budeš tvoriť content na Instagrame.

