Outfit check z Grape 2024: Anjelské krídla, čarodejnice, ale aj Rolexky za 17-tisíc eur. Na festivale prevláda najmä čierna farba

Niektorí návštevníci festivalu Grape brali tohtoročnú tému outfitu naozaj vážne. Pozri sa, ako sa obliekli.

Na trenčianskom letisku sa koná už 13. ročník festivalu Grape. Ako to už na tejto akcii býva zvykom, návštevníci každoročne dostanú informáciu o hlavnej téme festivalu, podľa ktorej sa môžu obliecť.

Tentokrát to bola téma „BUBUBU“, čo znamená, že čím horšie (strašidelnejšie) sa oblečieš, tým lepšie. Niektorí návštevníci svoje outfity poňali naozaj bravúrne. Prevládala prevažne čierna farba a gotický štýl. My sme preto nemohli zabudnúť na našu tradičnú sériu outfit check a návštevníkov sme sa pýtali aj niekoľko otázok.

Otázky, ktoré sme kládli návštevníkom Grapu 2024:

1. Inšpiroval si sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU?

2. Ako by si opísal/-a svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

3. Ako by mal podľa teba vyzerať ideálny festivalový look?

4. Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

@lea_babicova

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpirovala si sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU?

Áno.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Mám letné pohodlné šaty, no chcela som, aby spĺňali tému.

Ako by mal podľa teba vyzerať ideálny festivalový look?

Niečo kreatívne, čo by si si neobliekol za normálnych okolností.

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Práve dnes nemám nič také. Všetko je použité, väčšinou zo sekáča. Asi šaty boli najdrahšie, stáli 29 eur.

@_schnegi_ a @paulinocka

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpirovali ste sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU?

Áno.

Ako by ste opísali svoje dnešné outfity a čo reprezentujú?

Kostýmy sú z temnej kultúry succubus, čo sa podobá satanizmu, ale v skutočnosti to je len temná postava ženy.

Ako by mal podľa vás vyzerať ideálny festivalový look?

Jednak by sa mal človek cítiť komfortne, ale pozdvihnúť to na vyššiu úroveň. Nech je to trošku viac, než bežne, ale vystúpiť z davu.

Čo máte na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Aktuálne mám najdrahšie len Pandora náramky, ktoré stáli okolo 50 eur.

@jasminbielikova

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpirovala si sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU Áno.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Ja som to nazvala ako padlý anjel, kvôli krídlam a bielej farbe, ktorá prezentuje toho anjela.

Ako by mal podľa teba vyzerať ideálny festivalový look?

Podľa mňa by si ľudia mali obliekať to, v čom sa najlepšie cítia.

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Asi topánky, tie stáli 35 eur a inak nič špeciálne.

@katezinka_

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpirovala si sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU?

Áno.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Tento outfit reprezentuje kúsky starého oblečenia. Vyrobil mi to vintage obchod 2nd judgement priamo pre túto príležitosť na Grape.

Ako by mal podľa teba vyzerať ideálny festivalový look?

Čo najviac vyzlečená. (smiech)



Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Asi tie Campusy, ktoré stáli okolo 100 eur.

@romanzamecnik a @jurinoo_n

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely



Inšpirovali ste sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU?

Áno, samozrejme.

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Nad touto otázkou sme sa nezamýšľali, ale asi by som povedal, že temnota. Keď sme si vyberali masky, tak sme si zobrali tie najhoršie.

Ako by mal podľa vás vyzerať ideálny festivalový look?

Minimálne tak dobre ako my. Hlavne nejaký kreatívny, možno taký, ktorý súvisí s témou. Je to jedno, musí to byť podľa nás hlavne originálne. Je jedno, ako to vyzerá, ak ale vyčnieva z davu, za nás je to super. Nech si hlavne ide každý to svoje.

Čo máte na sebe najdrahšie a koľko to stálo? Asi Apple watch, tie stáli okolo 450 eur. Kostýmy však stáli asi päť eur. (smiech)

@lindaliscakova1 a @sxranai

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpirovali ste sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU?

Určite áno.

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Snažili sme sa skombinovať tému s festivalovým vibeom. Má to mať proste taký dark vibe a hlavne by z nás mala byť cítiť hrôza.

Ako by mal vyzerať podľa vás ideálny festivalový look?

Záleží od témy, ale tu určite niečo gotické. Ale ak sa jedná o všeobecné festivaly, tak určite niečo voľné, priedušné, no zároveň in.

Čo máte na sebe najdrahšie a koľko to stálo? Asi topánky, tie stáli 140 eur a 50 eur.

@hubacoee

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpiroval si sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU? Áno, chcel som to určite čo najlepšie vystihnúť.

Ako by si opísal svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Čo som našiel v skrini, to som si zobral, roztrhal a bolo hotovo.

Ako by mal podľa teba vyzerať ideálny festivalový look?

Podľa toho, ako sa kto cíti a koho čo baví.

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo? Asi Vansy, stáli 40 eur.

@korcuskova a @denym_bhm

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpirovali ste sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU?

My sme v spolupráci s GLO vyhrali outfity od dizajnéra Jakuba Matiašoviča na dnešný festival a ide vlastne o to, aby aj priamo vystihovali tému, takže si myslíme, že áno.

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Asi funkcionalitu, držanie sa témy a pohodlnosť. Síce to tak nevyzerá, ale tie outfity sú dosť priedušné a hlavne sa dajú hocijako rozopnúť.

Ako by mal podľa vás vyzerať ideálny festivalový look?

Myslíme si, že pohodlnosť je kľúč. Hlavne treba mať ochranu hlavy.

Čo máte na sebe najdrahšie a koľko to stálo? Toto je asi otázka návrhárov, keďže sme to mali zadarmo vďaka spolupráci.

@kristyna_ka a @spa_michal

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpirovali ste sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU?

Myslíme si, že áno.

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Ja som sa inšpirovala Mexikom - Los Muertos, aj podľa rozprávky Coco a Michal je James Bond v Mexiku. (smiech)

Ako by mal podľa vás vyzerať ideálny festivalový look?

Mal by šokovať a zaujať. Mali by sme si povedať, že wau.

Čo máte na sebe najdrahšie a koľko to stálo? Asi šaty, ktoré stáli okolo 30 eur.

@patriciapajtasova

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpirovala si sa tohtoročnou témou s názvom BUBUBU?

Áno.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Dnes som čarodejnica.

Ako by mal podľa teba vyzerať ideálny festivalový look?

Myslím si, že viac je viac. Trblietky, pierka, bláznivé veci, také, čo si denne len tak neoblečieš.

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo? Čižmy zo Zary, ktoré stáli asi 50 eur.

@tomas_tarr a @dolniackam

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Inšpirovali ste sa dnešnou témou s názvom BUBUBU?

Zatiaľ nie, ale uvidíme, či Tomáš nebude na strašiaka zajtra. (smiech)

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Zvolili sme prvky, ktoré radi nosíme. Tomášovi som zmenila štýl obliekania a sedí mu to.

Ako by mal podľa vás vyzerať ideálny festivalový look?

Ja by som sa inšpirovala tematikou festivalu, ale myslím si, že by mal ten outfit reprezentovať v prvom rade človeka, takže by mal každý nosiť to, čo sa mu páči a v čom sa dobre cíti.

Čo máte na sebe najdrahšie a koľko to stálo? Marcela: Topánky značky Balenciaga, ktoré stáli 950 eur.

Tomáš: Rolexky, ktoré stáli okolo 17-tisíc eur.