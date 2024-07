Obľúbená európska destinácia znovu otvára atrakciu po desaťročí. Toto je vraj najromantickejšia cesta na svete

Taliansko je krajinou, kde romantika nikdy nevyjde z módy. Môžu za to najmä jeho prekrásne miesta, ktoré pripomínajú romantické filmy. Jedným z nich je aj Via dell’Amore, ktorá je považovaná za jednu z najromantickejších trás na svete.

Pred desiatimi rokmi bola uzatvorená z bezpečnostných dôvodov, no čoskoro sa opäť otvára turistom.

Zdroj: Flickr / Luca Rossato

„Cesta lásky“

Via dell’Amore je jedinečná pešia trasa, ktorá sa nachádza medzi mestami Riomaggiore a Manarola. V roku 2012 bola uzavretá po zosuve pôdy, pri ktorom sa zranili štyria turisti. Po rozsiahlych opravách sa však trasa opäť otvára pre verejnosť 27. júla.

Via dell’Amore je len časťou dlhšej trasy, ktorá sa tiahne cez 5 dedín, tvoriacich svetové dedičstvo UNESCO Cinque Terre. Celá trasa je dlhá približne 12 kilometrov a jej prejdenie trvá asi 5 hodín, no samotná Via dell’Amore má dĺžku len 1 kilometer. Cesta vedie pozdĺž pobrežia a ponúka úchvatné výhľady na krajinu a more, čo ju robí ideálnou pre romantické prechádzky.

Zdroj: Wiki Commons / Daviboz

Historické pozadie a rekonštrukcia

Via dell’Amore, jedna z najznámejších talianskych peších trás, vznikla v 20. storočí, keď robotníci potrebovali spojiť mestá Riomaggiore a Manarola počas stavby železničného tunela. Nedávno chodník prešiel rozsiahlymi opravami. Rekonštrukcia zahŕňala spevnenie chodníka oceľovým pletivom, výsadbu 8 800 rastlín a inštaláciu monitorovacieho systému na sledovanie stability svahu a včasné reagovanie na prípadné zosuvy.

Počet turistov prísne regulujú

Oblasť je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO a každoročne priláka približne 2,4 milióna turistov. Tento nápor je pre miestnych obyvateľov čoraz väčším problémom, čo viedlo k zavedeniu prísnych opatrení, vrátane pokút do výšky 275 eur za blokovanie dopravy alebo chodcov pri fotení selfie. Na kontrolu počtu návštevníkov zaviedli rezervačný systém, ktorý obmedzuje počet osôb na chodníku na 400 každú hodinu.