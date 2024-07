Okrem toho ho zaviezli na afterparty do klubu, v ktorom Travis ani nevystupoval.

Travis Scott mal 18. júna koncert v Prahe. V rámci jeho aktuálneho turné UTOPIA – Circus Maximus Tour vystúpil v pražskej O2 Aréne. Český tiktoker známy ako Zdeno, Balenciaga Don sa podelil o bizarný incident. Travisov tím ho vraj obral o tritisíc eur.

Zdeno si totiž zaplatil za VIP vstup do backstageu, ktorý bol údajne dostupný iba pre šiestich ľudí, a sľúbili mu dokonca aj stretnutie so samotným raperom. „Po koncerte nás mali odviesť do zákulisia a zrazu som videl, že nás nie je šesť, ale asi štyridsať. Po chvíli čakania nám všetkým povedali, že sa tam jednoducho nedostaneme,“ rozprával Zdeno vo videu na Tiktoku.

Odovzdať museli všetky veci vrátane telefónu a raperov tím nechal celú skupinu hodinu čakať. Podľa Zdenových slov sa tam občas mihol Travisov manažér. Nakoniec sa však žiaden backstage nekonal a pre „VIP ľudí“ prišli šoféri, aby ich odviezli do SaSaZu na afterparty. Ani tam sa však Travis neobjavil. Po koncerte mal totiž americký raper afterku v známom pražskom klube Duplex.

Fanúšik Zdeno sa preto rozhodol požiadať o vrátenie peňazí, obáva sa však, že mu 80-tisíc českých korún (v prepočte viac ako tritisíc eur) jednoducho nevrátia. Aj ďalší fanúšikovia v komentároch tvrdia, že sa na tím okolo Travisa hnevajú práve preto, že si na afterparty vybral iný podnik ako ten, ktorý bol spočiatku dohodnutý.