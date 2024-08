V online sekáči Remix som minula takmer 200 eur: Ušetrila som stovky, jeden balík poriadne sklamal

V online second hande som nakúpila kúsky, ktoré iné e-shopy predávajú za päťnásobné ceny. Prečítaj si, aké boli moje dojmy a či by som si podobný nákup zopakovala.

Azda nič trvanlivé nenakupujeme v takých množstvách ako oblečenie a doplnky. Kúsky nestíhame vynosiť a zatiaľ čo nám v skrini stále visia nenosené veci, už hádžeme do online košíka ďalšie, alebo sa vyberáme urobiť si radosť do nákupných centier.

Módny priemysel patrí medzi najšpinavšie na svete. Obyvatelia bohatých častí sveta sa tešia z lacných kúskov a nové kolekcie prichádzajú na pulty obchodov každých niekoľko týždňov. Čo bolo trendy pred rokom, sa už dnes nenosí. Na masívny konzum však doplácajú tí najchudobnejší.

Realitou tovární je dlhá pracovná doba, katastrofálne pracovné podmienky, porušovanie ľudských práv, mzda, za ktorú si zamestnanci nemôžu dovoliť dôstojný život a neblahý vplyv na ich zdravie.

Aktivisti ľudí motivujú k tomu, aby od nezmyselných nákupov upustili. Alternatív je niekoľko. V ideálnom prípade by sme mali naplno vynosiť to, čo už doma máme a každý ďalší nákup si poriadne premyslieť. Ďalšou možnosťou je nákup kúskov z druhej ruky alebo podpora lokálnych a udržateľných značiek.

Aj vďaka tejto osvete sa zo second handov stal trend posledných rokov v tom najlepšom slova zmysle. Nakupovať oblečenie z druhej ruky už nie je hanbou. Úlovkami za pár drobných sa radi pýšime s vedomím, že sme ušetrili nielen svoju peňaženku, ale aj prírodu.

Alternatívou ku klasickým „sekáčom“ je aj čoraz obľúbenejšia platforma Vinted, kde používatelia kúsky pohodlne priamo predávajú aj nakupujú. K online bazárom sa postupom času pridali aj e-shopy s tovarom z druhej ruky. Takým je aj Remishop. E-shop s noseným aj outletovým tovarom pôsobí vo viacerých európskych krajinách. Ich cenovky a tovar vyzerajú lákavo a s troškou šťastia si tam zákazníci vedia nakúpiť so zľavou niekoľko desiatok až stoviek eur.

Každá z topánok, ktorú som vo vnútri našla bola inej veľkosti, pochádzala z iného modelu a dokonca bola v odlišnom stave opotrebovania.

Tovar vykupujú od ľudí

Na e-shope som sa rozhodla vybrať si zopár kúskov a podeliť sa o svoju skúsenosť. Podľa dostupných informácií Remishop tovar vykupuje od bežných ľudí. Na webe totiž ponúka službu Clean Out. S určitosťou však nevieme povedať odkiaľ pochádza všetok ponúkaný tovar.

Clean Out je fajn možnosťou ako sa zbaviť nepotrebného oblečenia. Pravdou však je, že na predaji týmto spôsobom určite nezarobíš. Firma si kladie prísne požiadavky a za odkúpené oblečenie ponúka minimálne ceny. „Poslala som im približne 10 vecí, z toho napríklad úplne nový sveter bez visačky, nové plavky bez visačky, alebo šaty kúpené od nich a ani raz neoblečené, všetko v top stave, jedinú vec schválili. Je to banda zlodejov! Som si istá, že zavádzajú a okrádajú! Mohla som to radšej darovať niekomu, komu by sa to naozaj hodilo. Nikdy viac!“ zhodnotila svoju skúsenosť na známom portáli jedna z používateľiek.

„Ja som za štyri vrecia dostala 77 eur, takže aspoň niečo sa mi vrátilo. Všetko to fotiť a behať na poštu nemám čas, takto som sa toho zbavila naraz,“ zhodnotila spokojnejšia komentujúca.

Remixshop som navštívila primárne za účelom nákupu. Hneď na začiatku som zhodnotila, že prehľadnosť a objem tovaru skutočne pripomína prehrabovanie sa v sekáči. Ak chceš niečo uloviť, musíš sa vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti a odhodlania. Vo výsledku to však môže stáť za to.