Prvý deň festivalu ovládli zvučné mená a atmosféra bola napriek vysokým teplotám fantastická.

Trojdňový multižánrový festival Pohoda vo štvrtok otvoril svoje brány už po 27-krát. Aj napriek obrovským horúčavám prišlo na trenčianske letisko tisícky ľudí a užili si koncerty domácich i zahraničných interpretov, ktorí vystupovali na troch rôznych stagoch.

Ako prvá odpálila šou slovenská kapela Para. Vystupovali ešte za svetla a na svoje hity prilákali davy návštevníkov. Obrovským headlinerom večera bol britský raper Skepta, ktorý má (okrem iných) známy hit Praise The Lord s A$AP Rockym. Počas jeho veľkolepej a energickej šou sa v dave tvorili moshpity, počas ktorých ľudia otvárali v dave kruhy a na drop do nich skočili.

Dav roztancovala aj Peggy Gou

O skvelú šou sa postarala aj juhokórejská speváčka a DJ-ka Peggy Gou, ktorá svojím hitom (It Goes Like) Nanana spôsobila očakávaný ošiaľ. Koncert odohral aj nezameniteľný producent James Blake. Nad ránom mal šou aj raper Gleb, ktorý roztancoval davy na svoje hity ako Šedá Hus či alibababigass.

Tohtoročnú Pohodu sprevádzajú horúčavy a organizátori sa snažia urobiť všetko preto, aby si aj napriek počasiu návštevníci festival užili. V areáli sú preto pripravené extra slnečníky a tieň sa snažili vytvoriť aj pri scénach a baroch. Pri sprchách sú zasa pripravené rozprašovače na osvieženie. Vychutnaj si fotoreport z prvého dňa tohtoročnej Pohody v galérii nižšie.