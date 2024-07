Čo všetko ťa čaká na Pohode? V tejto zóne si užiješ stand-up komikov, top DJ-ov a spevákov na našej hudobnej scéne (+ PREHĽAD)

Celý prehľad programu Bezdymovej zóny Philip Morris nájdeš nižšie.

Na festivaloch ako Pohoda je jedno isté – niekedy fakt nevieš, čo tam robiť skôr. Aby sme ti uľahčili festivalové plány, pripravili sme pre teba prehľad programu v Bezdymovej zóne, ktorú prináša na festival Philip Morris. Bezdymová zóna bude tento rok opäť o niečo špeciálnejšia, môžeš sa tešiť na väčší stage, viac kapiel aj tanečníkov.

Ak patríš medzi dospelých návštevníkov, v tom prípade ťa čaká skvelá zábava pod pódiom, ale aj na vyhliadkovej terase. Okrem rôznych produktových noviniek môžeš vyskúšať augmentovanú realitu či vyhrať napríklad voucher na drink alebo občerstvenie v podobe mochi alebo brunchu. Čaká ťa aj sútaž o zájazd do Japonska na Together X event.

V tejto zóne si budeš môcť vylepšiť aj feed na svojich socials – využi glambot fotokútik a daj sa nastylovať.

Zdroj: Philip Morris Slovakia

Toto ťa čaká

Zábavný program v podobe stand-up vystúpení budú mať pod palcom Simona First a tiež Michael Szatmary a Jakub Lužina. Čo sa hudobného programu týka, tanečné DJ sety zastrešia pablik_dj, Bulp, FVLCRVM či RudeBoys Radio.

O koncerty v Bezdymovej zóne taktiež nebude núdza. V priebehu piatka a soboty vystúpia v zóne The Curly Simon, Marko Damian, Lash&Grey a ADONXS, ktorý v spolupráci s IQOS pripravil hudobnú novinku, na ktorú môžeš tešiť už toto leto.

Na Pohode je udržateľnosť dôležitou otázkou, a preto sa aj dozvieš, ako túto tému rieši Philip Morris v rámci talkshow Rok asfaltu – Renesancia v recyklácii. Diskusia Simony s Hugom Repáňom, autorom projektu Reneso, ťa vtiahne do diania vo svetovo známom startupe.

Napríklad sa dozvieš, ako sa darí zberu použitých tabakových náplní, koľko ciest a asfaltu za rok pribudlo, a aj o mnohých ďalších inováciách, ktoré prinášajú renesanciu v recyklácii. Do zberu použitých tabakových náplní, z ktorých budú asfaltové cesty, sa môžu zapojiť všetci dospelí návštevníci festivalu. V areáli Pohody bude umiestnených až 70 špeciálnych košov na použité tabakové náplne a ohorky z cigariet, ktoré odvezie Reneso na recykláciu. Neskončia tak na chodníkoch a v prírode, ale v asfaltovej ceste.

PREHĽAD



📌 Piatok 12. júla



14.00 – 15.00 Talkshow Rok asfaltu – Renesancia v recyklácii (Reneso talkshow + kvíz)

15.15 – 15.45 rozhovor so Simonou First

15.45 – 16.15 meet & greet so Simonou First

16.30 – 17.30 stand-up SIMONA FIRST ​

19.00 – 20.00 The Curly Simon

21.30 – 22.30 BULP DJ SET

0.00 – 2.00 FVLCRVM



📌 Sobota 13. júla

12.00 – 13.00 koncert Lash & Grey

14.00 – 14.45 stand-up Michael Szatmary a Jakub Lužina

14.45 – 15.00 Michael Szatmary (NIGHTDRIVE MUSIC PROJECT)

16.30 – 17.00 rozhovor s ADONXS

17.00 – 17.30 meet & greet sADONXS

19.00 – 20.00 koncert Marko Damian

21.30 – 22.30 koncert ADONXS

0.00 – 2.00 RUDEBOYS RADIO DJ SET



Pozor, vstúpiť môžeš, iba ak máš 18+.

Upozornenie: Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo v užívaní iných nikotínových výrobkov.