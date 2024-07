Pred a po: ľudia podozrievajú celebrity, že rapídne schudli po užívaní Ozempicu. Mnohé z nich to však popierajú

K užívaniu lieku, ktorý je primárne určený na cukrovku, sa priznalo niekoľko celebrít. Odborníci pred Ozempicom varujú.

Boj s nadváhou trápi mnohé hollywoodske celebrity. Viacero z nich sa otvorene priznáva k užívaniu „zázračného“ lieku, ktorý však nie je určený na chudnutie. Ide o diabetický liek Ozempic, ktorého vedľajším účinkom je aj strata hmotnosti. Odborníci upozorňujú, že jeho užívanie môže viesť až k hospitalizácii, informuje cbsnews.com.

K užívaniu zázračného lieku na chudnutie sa priznali už viaceré svetové celebrity, medzi nimi napríklad známa moderátorka Oprah Winfrey, speváčka Kelly Clarkson, ale aj herečka Amy Schumer.

Terčom podozrení sa stali sestry Kardashianové

Z užívania Ozempicu niektorí fanúšikovia obviňujú aj sestry Kardashianové. Khloé Kardashian sa stala terčom podozrení po tom, ako sa jej minulý rok podarilo schudnúť takmer 20 kilogramov. „Roky cvičím a vstávam 5 dní v týždni o šiestej ráno, aby som trénovala. Prosím, prestaňte so svojimi domnienkami,“ reagovala na obvinenie na svojom Instagrame.

Podozreniam čelila aj jej staršia sestra Kim Kardashian v roku 2022. Terčom obvinení sa stala po tom, ako oznámila, že za 3 týždne schudla 7 kilogramov. Cieľom jej drastického chudnutia bolo Met Gala, v ktorom zažiarila v ikonických šatách Marilyn Monroe z roku 1962.

K užívaniu nemenovaného lieku na chudnutie sa, naopak, priznala americká moderátorka Oprah Winfrey. V televíznom programe An Oprah Special prehovorila so slovami „nikdy by mi nenapadlo, že budeme hovoriť o liekoch, ktoré dávajú nádej ľuďom, ako som ja, ktorí roky bojujú s nadváhou alebo obezitou“.

Ozempic však nie je liek na chudnutie

Tento „zázračný“ liek, za ktorým stojí dánska nadnárodná farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk, nie je primárne liekom na chudnutie zdravých ľudí. Má liečiť cukrovku 2. typu a obezitu 2. a 3. stupňa. Za posledné roky však jeho predaj stúpol, pretože mnohí chcú vďaka nemu rýchlo schudnúť.

Ozempic sa pritom mnohí snažia získať aj neoficiálnymi cestami. K lieku sa skúšajú dostať podpultovo, napríklad cez inzeráty na internete, a sú ochotní zaň zaplatiť až niekoľko stoviek eur. Obchodovanie s liekmi na lekársky predpis je však na Slovensku nelegálne a hrozí zaň pokuta až do výšky päťtisíc eur.

Zohnať liek je v súčasnosti náročné aj pre pacientov, ktorí ho nevyhnutne potrebujú. Európska lieková agentúra (EMA) avizuje nedostatok liečiva počas celého roku 2024. V odporúčaní lekárom radí, aby radšej pacientom nenasadzovali liečbu Ozempicom až do chvíle, kým sa situácia s nedostatkom nestabilizuje, alebo im podľa zváženia nastavili liečbu iným podobným liekom. Viac o fenoméne Ozempic sa dozvieš v tomto článku.