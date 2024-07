Jovinečko priznal, že ho pred voľbami oslovili obaja prezidentskí kandidáti. Ponúkali mu peniaze aj rôzne protislužby

Oslovili ma aj korektne, aj nekorektne, prezradil v otvorenom rozhovore.

Filip Jovanovič, známy pod pseudonymom Jovinečko, bol hosťom v talkshow Mareka Vagoviča s názvom Backstage. Tam porozprával o svojom súkromí, rodine, živote, o tom, aký je a aké ponuky mu už pristáli na stole.

V závere rozhovoru priznal aj to, že v minulosti dostal rôzne ponuky, napríklad aj byť súčasťou prezidentskej kampane a podporiť jedného z kandidátov. Podľa jeho slov ho oslovili obe strany – Ivan Korčok aj Peter Pellegrini. „Oslovili ma všetci. Korektne aj nekorektne,“ priznal Filip v rozhovore.

Na otázku Vagoviča, čo to vlastne znamená, Filip odpovedal iba vyhýbavo, vraj „nechce mútiť vody“. Prezradil však, že jedna strana vymýšľala s peniazmi a ponúkala mu rôzne protislužby, neuviedol však ktorá.

Napriek lákavým finančným ponukám obe spolupráce odmietol. Nechce, aby jeho profil bol politický, a nechce ľudí ovplyvňovať na základe vlastného názoru. „Zobrať za toto peniaze... ja to odsudzujem.“ Filip však povedal, že za „veľa, veľa peňazí“ by do toho možno raz niekedy šiel.

Jovinečko nebol jediným influencerom, ktorého kandidáti v prezidentských voľbách oslovili. Ivanovi Korčokovi vyjadrili podporu Sajfa, Kristína Tormová, Yaksha, Pil C a mnohí iní. Petra Pellegriniho zas podporili napríklad Atilla Végh, Rytmus s Jasminou, Dominika Cibulková či Zuzana Plačková.