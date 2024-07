Tento krém sa v roku 2023 predával každých 6 sekúnd. Prečo má značka Sol de Janeiro na Tiktoku taký obrovský hype?

Pre mnohých ľudí sú produkty Sol de Janeiro jednoducho must-have.

Pozeráš na Tiktoku alebo Instagrame videá o skincare? Potom určite sa ti podarili zachytiť isté pestrofarebné dózy a obaly s bielymi vrchnákmi, ktoré si zamilovali „milióny“ po celom svete. Reč je o Sol de Janeiro – americkej značke, ktorá vznikla v roku 2015 a za posledné obdobie zažíva obrovský hype. No čo je tajomstvom jej úspechu a prečo na ňu mnohí nedajú dopustiť?

🍑Krém na zadok, ktorý spôsobil ošiaľ

Je to tak. Značka pomaly naberala na popularite, no bol to práve Brazilian Bum Bum Cream, po ktorom sa „lusknutím prsta“ zaprášilo. Hoci bol produkt dostupný už v roku 2016, len minulý rok sa stal virálnym hitom na sociálnych sieťach. Jeho popularita je taká veľká, že v roku 2023 sa jeden téglik Brazilian Bum Bum Cream predával každých 6 sekúnd.

Ľudia (nielen) na Tiktoku si ho zamilovali pre jeho neodolateľnú vôňu vanilky, slaného karamelu a pistácií a taktiež pre ingrediencie, ktoré sľubujú hladší zadok. Niektoré videá, ktoré ospevujú tento produkt, dosahujú tisíce až 11 miliónov pozretí.

Možno sa práve teraz pýtaš: „Naozaj pomáha krém dosiahnuť hladší zadok?“ Žiarivý oranžový obal Brazilian Bum Bum Cream obsahuje vegánske zloženie podporujúce udržateľnosť, je bez umelých farbív, minerálnych olejov, lepku a ftalátov. No čo je hlavné, jeho prírodné ingrediencie krému sú kľúčové pri hydratácii a spevňovaní pokožky. Poďme si rozobrať ich pozitívne účinky na pokožku.

Vieš o tom, že... zakladateľka značky Sol De Janeiro Heela Yang zavítala v roku 2008 do Brazílie?



Inšpirovaná týmto oslobodením sa Yang snažila motivovať všetky ženy, aby sa cítili pohodlne vo svojej vlastnej koži rovnako ako ona – bez ohľadu na tvar, veľkosť alebo tón pleti. zakladateľka značky Sol De Janeiro Heela Yang zavítala v roku 2008 do Brazílie? Počas tohto obdobia čakala dieťa, a keď sa prechádzala po plážach, všímala si krásne telá brazílskych žien, ktoré jej dodali sebavedomie. Vďaka tomu začala mať rada svoje nové telo v bikinách.Inšpirovaná týmto oslobodením sa Yang snažila motivovať všetky ženy, aby sa cítili pohodlne vo svojej vlastnej koži rovnako ako ona – bez ohľadu na tvar, veľkosť alebo tón pleti.

Prvou zložkou krému je guarana, ktorá obsahuje kofeín. Táto látka zmierňuje starnutie, napomáha stimulovať mikrocirkuláciu a znižuje riziko nemelanómovej rakoviny kože. Cupuaçu maslo je zase pomocníkom, ktorý uzamyká vlhkosť v koži, podporuje pružnosť pokožky a rýchlejšie sa vstrebe do pokožky.

Olej z bobúľ acai je bohatý na antioxidanty a vďaka jeho štruktúre pomáha udržiavať pokožku bez vrások (mimochodom len tak pre info, bobule acai rastú len v amazonskom pralese). Poslednou, no dôležitou ingredienciou je brazílsky para orech. Ten obsahuje látku selén, ktorá hrá mimoriadnu rolu pri prevencii vrások, a tak ti napomáha udržiavať mladistvú pokožku.

Ozaj, vieš o tom, že Sol de Janeiro nájdeš na Notine? Ikonický oranžový Brazilian Bum Bum Cream si tak môžeš kúpiť vo dvoch verziách – 75 ml a 240 ml.

Zdroj: Notino

🌸Telové spreje sú IN

Sol de Janeiro hype stále pokračuje, tentoraz vďaka parfumovaným sprejom na telo a vlasy (keďže je leto, ľahké vône sú must-have). Tiktokoví používatelia v posledných mesiacoch zdieľajú svojim sledovateľom svoje konkrétne obľúbené vône sprejov a dokonca aj personalizované testy „What your favorite Sol de Janeiro says about you.“

Pokiaľ hľadáš vôňu, ktorá ťa prenesie niekam do exotiky, na Notine nájdeš niekoľko obľúbených parfumovaných sprejov Sol de Janeiro:

Zdroj: Notino

No nemysli si, že ponuka Sol de Janeiro sa začína a končí pri krémoch na zadok a sprejoch. Značka ponúka kozmetiku aj na ruky, nohy, vlasovú starostlivosť či exfoliáciu tela. Okrem iného v jej ponuke nájdeš aj ochranné spreje proti UV žiareniu, trblietavé oleje a cestovateľské balíčky.