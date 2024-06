Len 30 minút od Bratislavy nakúpiš známe značky až v 70 % zľavách po celý rok. Ušetri na The North Face, Carhartte či Adidase

Toto centrum patrí medzi TOP 6 najobľúbenejších outletov v Európe.

V Designer Outlet Parndorfe sa môžeš tešiť na skvelé outletové ceny. Celý outfit si tu kúpiš počas celého roka v zľave až do 70 % oproti bežnej predajnej cene. Vybrať si môžeš zo značiek ako Vans, Adidas, Carhartt, The North Face, no nájdeš tu aj Boss, Karl Lagerfeld či Coach.

Designer Outlet Parndorf je viac než len nakupovanie

Toľko známych značiek na jednej kope a ešte aj vo výhodných cenách len tak široko-ďaleko nenájdeš. Designer Outlet Parndorf si obľúbili aj slovenské influencerky ako Tatiana Žideková či modelky Barbora Bakošová a Janka Slačková. Atmosféra centra zaujala aj českú dvojicu Gabrielu Gašpárovú a Petra Havránka, známu z prvej série šou Love Island.

Vďaka širokej ponuke predajní od módnych a športových značiek až po kozmetiku a bytové doplnky značiek Aigner, Karl Lagerfeld, Guess, Watch Station, Napapijri, Geox a mnohých ďalších tu nájdeš najnovšie must-have kúsky letnej sezóny pre celú rodinu. Viac ako 160 obchodov si môžeš užiť aj po práci vďaka predlženým otváracím hodinám (od pondelka do piatka do 21.00, v sobotu do 18.00).

Nová predajňa Alexander McQueen sa otvorí už čoskoro

Môžeš sa tešiť na znovu otvorené predajne Strellson, Tom Tailor či Lacoste a obľúbený Rituals. Avšak outletové centrum sa stále rozširuje o nové značky. Minulý rok pribudlo celkovo 20 nových značkových predajní, prestavieb a pop-up predajní na celkovej ploche 3 700 m². Dôraz sa naďalej kladie najmä na optimalizáciu veľkého portfólia značiek. Veľkou novinkou je pripravované otvorenie predajne Alexander McQueen, ktorá v Designer Outlet Parndorfe pribudne už na jeseň tohto roku.

Čo keď dostaneš počas nakupovania hlad? Žiadny problém. V Parndorfe je všetko – od zákuskov v Café Sacher cez zdravé chuťovky v reštaurácii Lia’s až po kreatívne hamburgerové špeciality v novej reštaurácii Le Burger. V centre nájdeš aj foodtruck zónu, ktorá ponúka všetko – od pizze a burritos až po vegánsku zmrzlinu.

Rekordná návštevnosť v roku 2023

Obľuba Designer Outlet Parndorfu aj v uplynulom roku narastala, dá sa hovoriť o rekordnej návštevnosti na úrovni 6,8 milióna zákazníkov, čo je viac než v roku 2019 pred príchodom pandémie.

Susedné krajiny ako Slovensko a Maďarsko zaznamenali v roku 2023 výrazný nárast zákazníkov (+27 %). Zvýšený dopyt je aj u návštevníkov z Českej republiky, Rumunska a Srbska (+24 %). Designer Outlet Parndorf dnes patrí medzi TOP 6 najobľúbenejších outletov v Európe. Outletové centrum sa nachádza len 30 minút jazdy autom z Viedne alebo Bratislavy.

„Designer Outlet Parndorf sa ukazuje ako prvá voľba pre medzinárodných milovníkov nakupovania. K tomuto úspechu významne prispelo naše úsilie o oslovenie nových cieľových skupín a vypracovanie marketingových stratégií prispôsobených rôznym krajinám a cieľovým skupinám. Nastavujeme nové štandardy, aby sme vyhoveli potrebám našich medzinárodných hostí a ponúkli im bezkonkurenčný nákupný zážitok,“ prezradil generálny riaditeľ Designer Outlet Parndorfu Mario Schwann.