Nórka Silje pre Refresher o oslavách russefering: Koniec strednej školy sme oslavovali mesiac, učitelia nám pomáhali triezvieť

Nórka Silje nám porozprávala, ako to v jej krajine vyzerá, keď stredoškoláci oslavujú odchod zo školy. Staršej generácii vraj bohapusté parties neprekážajú, prešli si nimi totiž aj oni.

Predstav si, že v poslednom ročníku na strednej škole pred maturitou si takmer mesiac v kuse na párty. Vozíš sa autobusom, v ktorom hrá hudba na plné gule, piješ alkohol s kamošmi, tancuješ a plníš šialené úlohy.

Potom prídeš domov, a akurát keď sa stihneš spamätať a vytriezvieť, čaká ťa maturita, na ktorú si posledné týždne ani nepomyslel. Znie to ako z bláznivého amerického filmu, však? V skutočnosti takto vyzerá ukončenie strednej školy v Nórsku, o ktorom nám porozprávala Nórka Silje.

Silje končila strednú už pred siedmimi rokmi, no na to, čo sa v poslednom ročníku odohrávalo, spomína dodnes. Priblížila nám, ako si na takúto párty našetrila, čo cítila pred záverečnými skúškami a aj to, aké úlohy musela spolu s ostatnými plniť.

📖 V tomto článku sme použili niekoľko nórskych výrazov. Aby si im rozumel/-a, prečítaj si náš krátky slovník:



russ – absolvent vyššej strednej školy v Nórsku russefeiring – oslava nórskych stredoškolákov na konci roka videregående skole – vyššia stredná škola (v Nórsku majú nižšiu strednú školu, ungdomsskole, pre deti od 13 do 16 rokov a vyššiu strednú školu pre deti od 16 do 19 rokov, pozn. red.)

Landstreff – veľké podujatia, festivaly, na ktorých sa stretávajú študenti z celej krajiny a konajú sa niekoľkokrát do roka

Farebné autobusy a zhovievaví rodičia

Ak sa rozhodneš niekedy navštíviť nórske mestá koncom apríla, zrejme tam stretneš mladých ľudí oblečených vo farebných kombinézach, oslavujúcich koniec školy. Oslavy pritom trvajú až do 16. mája, do noci pred nórskym dňom ústavy. To však ani zďaleka nie je všetko.

„Zopár týždňov je príliš krátky čas na to, aby sme oslávili koniec 13 rokov v škole. Preto sa počas celého posledného roka v škole konajú veľké oslavy. Či je to Halloween, Vianoce, niekoľko lyžiarskych zájazdov alebo Landstreff,“ hovorí Silje. Podľa jej slov je posledný ročník v škole jedna veľká párty.

Russefeiring so sebou nesie hneď niekoľko zábavných činností. Okrem toho, že sa študenti tešia, že odídu zo školy, oslavujú aj „prechod“ do dospelosti, keďže v tomto čase má už väčšina z nich po osemnástke.

Súčasťou sú litre alkoholu, rôzne výlety, aktivity a žarty. Ak ti napadla otázka, či rodičom študentov neprekáža, že ich ratolestiam koluje v žilách namiesto krvi alkohol, odpoveď znie: nie.

Tento rituál je totiž v krajine známy už dlhé roky a s veľkou pravdepodobnosťou ho absolvovali aj samotní rodičia. Keďže si pamätajú, aká zábava to pre nich bola, určite chcú mesiac zábavy dopriať aj deťom.

Nie raz ich preto finančne podporia, lebo vedia, že náklady na takúto párty môžu byť poriadne vysoké. Väčšina študentov peniaze minie na kúpu autobusu, na ktorom následne cestujú a organizujú v ňom parties. Takéto autobusy ľahko rozpoznáš, sú totiž zvyčajne vyzdobené zvonka aj zvnútra a vybavené naozaj dobrým ozvučením.

„Russefeiring sa môže líšiť podľa toho, odkiaľ študent pochádza. Médiá väčšinou ukazujú šialene veľké autobusy, ale študenti žijúci mimo veľkých miest to tak nemajú,“ vysvetľuje Silje. Dodáva, že peniaze na túto párty začali so spolužiakmi šetriť v druhom ročníku na strednej škole.