Marek Hamšík a Juraj Slafkovský prehovorili o postupe Slovákov na ME 2024. Kam sa podľa nich môžeme dostať?

„Viem si predstaviť, že sa to skončí senzačne. Chalani trénujú kvalitne vo vysokej intenzite a sú dobre nastavení,“ uviedol bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík.

Slovenskí futbaloví reprezentanti môžu podľa Hamšíka na dnešnej premiére na majstrovstvách Európy len prekvapiť, píše portál Športky.zoznam.sk. Náš tím si dnes vo Frankfurte zmeria sily s Belgickom už o 18.00.

Niekdajší kapitán nášho mužstva Marek Hamšík, ktorý sa zaslúžil o postup Slovákov do osemfinále na MS v roku 2010, v aktuálnom šampionáte zaujal post asistenta trénera a manažéra tímu.

Na víkendovej tlačovej konferencii prezradil, že je možné, aby Slováci v rámci majstrovstiev postúpili aj do osemfinále, čím by vyrovnali výkon z roku 2016. „Toto mužstvo určite má potenciál postúpiť zo skupiny, je to náš cieľ,“ vyhlásil.

Zároveň pripomenul, že náš tím „má teraz v hlave" len jediný zápas.

Ani obľúbený hokejista Juraj Slafkovský si svoj názor nenechal pre seba. Na instagramovom profile Montreal Canadiens, za ktorý mladý útočník hrá, bola zverejnená tabuľka s jeho predpoveďami. Myslí si, že sa dostaneme až do štvrťfinále, kde nás porazí favorit turnaja Francúzsko.