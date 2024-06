Obľúbený slovenský festival Topfest nečakane zrušili. Vystúpiť tam mala legendárna rocková skupina

Toto leto sa Topfestu nedočkáš. Organizátori však zatiaľ nevysvetlili dôvody, kvôli čomu festival zrušili.

Obľúbený rockový festival Topfest Slovakia, ktorý sa mal tento rok konať v dňoch 27. až 29. júna na letisku v Žiline, museli zrušiť. Organizátori o tom informovali na Facebooku, avšak zatiaľ nešpecifikovali dôvody, kvôli ktorým sa hudobná akcia napokon neuskutoční.

„Milí naši fanúšikovia, v najbližších dňoch sa vyjadríme k súčasnej situácii. Momentálne sa k nej vyjadriť nemôžeme, nakoľko stále prebiehajú rokovania s interpretmi a obchodnými partnermi. Na základe nepredvídaných udalostí, ktoré sa stali v predchádzajúcich týždňoch, sme však nútení podľa dnešného rozhodnutia festival na rok 2024 zrušiť,“ napísali organizátori na sociálnej sieti.

Jedným z dôvodov môžu byť aj problémy s oznámenými menami. Niektoré kapely totiž postupne rušili účasť, medzi nimi napríklad Annihilator, Eclipse, P. O. D. či Angry. Organizátori však za nich sľubovali dostatočnú náhradu.

Na tohtoročnom Topfeste mala vystúpiť aj legendárna hardrocková skupina Scorpions a tiež Five Finger, Death Punch, Avantasia či Pretty Maids. Fanúšikovia festivalu, ktorí sa mali zúčastniť aktuálneho ročníka, však môžu vrátiť zakúpené lístky. Topfest by mal do 14. júna zverejniť možnosti refundácie vstupeniek.