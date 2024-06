Separ spustil predaj lístkov na svoj najväčší koncert v kariére: „Keby som ho robil na zimnom štadióne, už by bol vypredaný“

Najdrahší lístok stojí 400 eur. Raper má ambíciu vypredať Tehelné pole, či sa mu to podarí je však otázne.

Separ chystá svoj najväčší sólový koncert v jeho doterajšej kariére. Hoci sa show uskutoční až 6. septembra budúci rok na Národnom futbalovom štadióne (Tehelné pole), lístky si môžeš kúpiť už od dnešného dňa. Separ spustil predaj a o dianí informuje na svojom Instagrame.

Lístky sa pohybujú v cene od 19,90 €. Ak však chceš poriadny zážitok, mať vlastný vstup na štadion, free drinky, stretnutie so Separom a vstup na afterku – môžeš si kúpiť VIP lístok. Stojí takmer 400 €.



Na štadióne sa nachádzajú aj rôzne zóny, ktoré si taktiež vieš zakúpiť, napríklad „Moshpit Zone“. Na štadión po zakúpení lístka do tejto zóny tak dostaneš špeciálne tričko a budeš môcť byť súčasťou šou, píše Ticketportal.

Zdroj: Ticketportal

Ako hovorí Separ na Instagrame, údajne sa mu koncert predáva dobre. „Keby som to robil na zimáku Ondreja Nepelu, tak by sme boli za 40 minút vypredaní. Vy ste blázni, poďme ďalej.“ Na Tehelnom poli mu však do vypredania chýba ešte pomerne dosť veľa lístkov. Po zakliknutí na jednotlivé sektory štadióna môžeš vidieť, že väčšina miest je stále neobsadená. Kapacita miest na státie sa však na stránke Ticketportalu overiť nedá.

Mnohí fanúšikovia sa navyše sťažujú na technické problémy pri kúpe lístkov. Viacerí tvrdia, že ani neobdržali kód, cez ktorý si vstupenku môžu zakúpiť, iní zas, že ich kódy nefungujú.

Kapacita futbalového štadióna je až 30-tisíc. Jeho slovami to „sú to tak dve O2 Arény“.

Viacerí fanúšikovia špekulujú, či práve týmto porovnaním nenarážal na sólo koncert Rytmusa. Ten sa v Prahe predstaví už 14. septembra, zatiaľ sa mu O2 Aréna ešte nepodarila vypredať. Cena na „King Forever“ šou začína na 35 €. Či bude rovnako úspešný a podarí sa mu arénu vypredať ako minule, keď tam vystupoval spolu s celým Kontrafaktom, je zatiaľ otázne.

Otvorený „beef“ medzi Kontrafaktom a DMS trvá už od začiatku roku 2022. Naposledy Separ obvinil Rytmusa, že si kupuje predplatiteľov na Spotify. Na to sa Rytmus ohradil, že je „ešte z cédečkovej doby“.