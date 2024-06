Kultový sci-fi horor Votrelec sa vracia. Kedy bude premiéra a ako vyzerá trailer, z ktorého naskakujú zimomriavky?

Fanúšikovia sci-fi a hororových filmov sa môžu tešiť tento rok na novú filmovú novinku s názvom Alien: Romulus.

Kultový film Votrelec zo 70. rokov dostane nové pokračovanie. Na začiatku tohto roka produkcia začala krátkym teaserom naznačovať, že sa niečo chystá. V utorok zverejnili oficiálny trailer k novému pokračovaniu s názvom Alien: Romulus.

Film bude z dielne režiséra Fedeho Alvareza, ktorý má na konte známe filmy, ako napríklad Evil Dead či Don’t Breathe. Trailer je strašidelný a naznačuje, že sa bude dej odohrávať vo vesmíre. „Vo vesmíre ťa nikto nepočuje,“ odkazuje filmová ukážka. Zároveň naznačuje, že film bude mať premiéru už toto leto.

Snímku nakrútil za viac ako rok

Ešte v roku 2022 sme ťa informovali, že produkcia pracuje na novom filme o votrelcovi. Snímka by mala byť o skupine mladých ľudí, ktorí kolonizujú vesmír. Dostanú sa v ňom do potýčky s mimozemšťanmi. Nakrúcanie sa začalo vo februári 2023 a do kín sa dostane lete tohto roka.