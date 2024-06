Šimon žil v kláštore s mníchmi a cestoval „vlakom smrti“: Bolo to náročnejšie, ako som čakal, ale chcem to zažiť znova (Rozhovor)

Slovák Simon Šulek miluje pri cestovaní adrenalín, netradičné destinácie, ale aj netradičný spôsob, ako ich prejsť. Himaláje prešiel na motorke, 6-tisícovku Stok Kangri zase zvládol celkom sám bez sprievodcu. Teraz si hľadá parťáka!

Pre Šimona Šuleka zo Zvolena má cestovanie celkom iný rozmer. Dovolenky v rezorte či city breaky by si na jeho bucket liste hľadal márne. Radšej si vraj dopraje poriadny adrenalín a nazrie do destinácií, ktoré si bežný turista nevyberá. Hneď ako je okolo destinácie obrovský hype, v momente o ňu stráca záujem.

„Aktuálne žijem v Kodani, kde pracujem v oblasti telekomunikácií v jednej zaujímavej dynamickej mladej firme. Venujem sa tam salesu. Svoj osobný život sa však snažím vyplniť rôznymi aktivitami a jedna z nich je práve cestovanie. Odjakživa som mal rád cestovanie do dobrodružných krajín, kde sa jednoducho nesedí na ležadle pri vode a pije piňa colada,“ hovorí pre Refresher.

Zdroj: Archív respondenta/Šimon Šulek

„Moje cestovanie zvyčajne vyzerá tak, že schudnem päť až desať kilogramov, a býva to vyčerpávajúce, ale zároveň ma to neskutočne inšpiruje a dáva mi to inú perspektívu na svet. Bol som na miestach, ktoré boli v zásade na konci sveta, bolo tam pár chatrčí, ľudia tam nejakým spôsobom prežívali, riešili, čo budú jesť či odkiaľ budú mať pitnú vodu. V takýchto situáciách si hovorím, že ak oni dokážu prežiť v týchto podmienkach, my sa absolútne nemáme právo sťažovať, skôr si myslím, že by sme mali oveľa efektívnejšie využívať možnosti a potenciál, ktorý okolo seba máme,“ dodáva.

Šimon nám v rozhovore porozprával, ako bez sprievodcu a celkom sám zvládol šesťtisícovku či ako to vyzerá na slávnom „vlaku smrti“.

Tvoje putovanie do netradičných destinácií sa začalo práve v Mjanmarsku, kde si žil v kláštore s mníchmi a vyučoval angličtinu. Čo ťa k tomu motivovalo?

Presne tak. Pri cestovaní je to u mňa vždy kombinácia destinácie a aktivity. V Mjanmarsku to bolo práve žiť v kláštore na okraji Rangúnu. Naša budova bola jediná kamenná v oblasti, všade okolo bola chudoba, choroby, ľudia mali veľmi náročné životné situácie. Ja som žil v kláštore, kde žili siroty alebo detí ľudí, ktorí sa o ne skrátka nemohli postarať. Ten pohľad na ne a celkovo vidieť, ako ľudia žijú v krajine tretieho sveta, byť s nimi 24 hodín denne, bolo psychicky naozaj náročné.

Celé sa to odohralo tesne po skončení môjho bakalára, čo bolo dosť stresujúce obdobie. Vtedy vo mne skrsla myšlienka: Kurník, aké by bolo vyskúšať si žiť v nejakej chudobnej krajine? Tak som si našiel Mjanmarsko, najmenej rozvinutú krajinu, a program učiť tam deti angličtinu.

Zdroj: Archív respondenta/Šimon Šulek

Môžeš nám priblížiť, ako vyzerá taký bežný deň v kláštore?

Ráno som sa zobudil na zemi, bez postele, len na doske, odkryl som sa zo siete proti komárom a išiel som do spoločnej miestnosti, kde boli prichystané raňajky. O štvrtej pred svitaním chodili všetci mnísi z kláštora po uliciach, kde im ľudia dávali milodary, a keď som sa zobudil, bolo na stole asi 160 druhov rýb, ryža, kura, bravčovina, toto boli naše raňajky.