Notino predstavilo novú tvár. Ambasádorkou značky sa stala známa Slovenka

Oficiálnou ambasádorkou Notina pre Slovensko sa stala herečka Kristína Svarinská.

Kristínu môžeš vidieť v kampani Feel Good, ktorej dlhodobým cieľom je spríjemniť zákazníkom online nakupovanie a uľahčiť im výber produktov pomocou najnovších technológií, aby sa cítili a vyzerali skvele v každej všednej situácii.

„Feel Good pre mňa znamená, keď si dovolím cítiť sa slobodná a autentická v prežívaní. Keď sa smejem sama alebo s priateľmi. Keď sa ponorím do mora, keď na mňa pečie slnko, keď docvičím, keď si dám ráno svoju ovsenú kašu, keď si dám dobrú kávu alebo čaj, keď ma objíme milovaná osoba, keď cítim ľahkosť žitia, keď sa spoja maličkosti všedných dní a môžem ich prežívať s blízkymi,“ opisuje Kristína Svarinská.

Nakupovanie na Notine znamená nielen cítiť sa dobre a vyzerať dobre, ale aj používať najnovšie technológie.

„Notino je beauty a wellbeing destinácia, kde sa z obyčajného nakupovania stáva zážitok. V našej aplikácii je množstvo nástrojov, vďaka ktorým si môžete napríklad zanalyzovať pleť alebo vybrať odtieň mejkapu online. A ešte je to zábava. My tomu interne hovoríme ‚magic of tech‘, ktoré prináša do vyberania a nakupovania hravosť a ‚feel good‘ pocit,“ hovorí Head of Brand Management Notina Martina Juráňová.

V aplikácii Notino teraz nájdeš aj virtuálne zrkadlo, v ktorom si môžeš skúšať najrôznejšie odtiene rúžov, líceniek alebo očných tieňov.

Zdroj: Notino

„Nerada robím unáhlené nákupy, a preto nakupujem väčšinou to, čo presne potrebujem doplniť do zásob. Je to napríklad korektor YSL Touche Éclat Radiant Touch alebo brazílsky Bum Bum Cream od Sol de Janeiro, prípadne šampóny od Kérastase. Pokiaľ chcem skúsiť niečo nové, napríklad v líčení, pomôže mi s výberom skvele virtuálne zrkadlo v aplikácii. Počas chvíľky vyberiem odtieň, ktorý mi dokonale sedí, a nestane sa tak, že by som šliapla vedľa,“ dopĺňa Kristína Svarinská.

Okrem moderných technológií, ktoré ti uľahčia nákup z pohodlia domova, ponúka Notino široký výber produktov od svetových aj lokálnych značiek, kde každý nájde presne to, čo potrebuje.

Kristína Svarinská sa v priebehu kampane Feel Good objaví v televíznych spotoch, online na Youtube, Tiktoku a Facebooku a na bilbordoch po celej republike. Okrem toho ju stretneš aj v júli na festivale Pohoda, na ktorom sa zúčastní spoločne s Notinom. „Keď sme hľadali ambasádorku, Kristína bola jasná voľba, pretože aj ona sama ten ‚feel good‘ pocit prináša,“ hovorí Head of Brand Management Notina Martina Juráňová.