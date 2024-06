Sisi tetuje obočia: Nikdy by som si nevyberala salón podľa ceny. Aj drahé obočie môže vyzerať hrozne

Rozprávali sme sa s certifikovanou artistkou permanentného mejkapu Sisi Kovácsovou. Prezradila nám niekoľko vecí, ktoré by nikdy na mieste klientky neurobila.

Hovorí sa, že obočie dotvára celkový dojem človeka. Nielenže mení výraz tváre, má aj dôležitú úlohu pri ochrane očí. Zabraňuje totiž tomu, aby sa do nich dostali nečistoty, ktoré by mohli oči podráždiť či rozniesť infekciu. Obočie, podobne ako aj vlasy či móda, podlieha rôznym novodobým trendom.

Laminácia, farbenie či permanentný mejkap. To všetko sú obľúbené metódy úpravy obočia. Práve permanentnému mejkapu sa venuje aj mladá Slovenka Sisi Kovácsová. Síce má iba 22 rokov, no počas svojej kariéry vytetovala už tisícky obočí.

Skrášľovacím procedúram sa venuje už od 16 rokov a v súčasnosti sa venuje permanentnému mejkapu v Bratislave aj v Nových Zámkoch. V tomto článku tu prezradí, aké veci by na mieste klientky nikdy neurobila a prečo.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý content. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a k ďalším super benefitom.

Nikdy by som artistku nepresviedčala o tom, čo má robiť

A prečo by si to robila? Ak sa rozhodneš, že svoje obočie zveríš profesionálovi alebo profesionálke, nie je nič lepšie ako dôvera. Predídeš tak neželanému výsledku.

„Keď príde klient, ktorý má veľmi svetlý fototyp pleti, mal by si dať poradiť od profesionála. Napríklad pri tomto konkrétnom prípade dosiahneme tmavší efekt aj bledšími a jemnejšími technikami. Husté a tmavé obočie by nemuselo vyzerať dobre a mohlo by sa napáchať viac škody ako prínosu,“ vysvetľuje Sisi.

Nikdy by som si nedala pretetovať staré nevydarené vytetované obočie

„Týmto myslím obočia, ktoré neboli správne prevedené, a preto sa na koži držia dlhšie, ako by mali, rozlievajú sa a menia farbu. Správne vytetované obočie by sa malo z kože vytratiť maximálne do troch rokov bez toho, aby vyzeralo nelichotivo. Následne sa dá nanovo pretetovať,“ hovorí Sisi.

Upozorňuje, že ak má niekto vytetované obočie už napríklad 10 rokov a stále je viditeľné, z kože sa farba nemusí už nikdy prirodzene vytratiť. Vtedy je potrebné odstrániť ho laserom alebo removalom. Kvalitný majster staré obočie podľa Sisi odstráni bez zjazvenia a stopy.

„V týchto prípadoch ho prerábať a pretetovať je to najhoršie, čo môže klient spraviť, lebo sa pigmentu už nemusí nikdy zbaviť. Stálym vrstvením a tetovaním nového obočia sa koža iba presýti, do bodu, keď to vôbec nebude pekné a môže to už byť nezvratné,“ dodáva.

Správne vytetované obočie by malo zmiznúť približne do troch rokov. Zdroj: Sisi Kovácsová

Nikdy by som si nevyberala artistu podľa ceny

Permanentný mejkap nie je práve najlacnejšia záležitosť. No cena podľa Sisi nie je ten rozhodujúci faktor, podľa ktorého by si si mala vyberať artistku a štúdio. Čo je teda najdôležitejšie?