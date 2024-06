Zdravšia a udržateľnejšia čokoláda? Áno, vyvinuli ju švajčiarski vedci

Nová čokoláda je síce zdravšia aj udržateľnejšia, no stále má niekoľko nedostatkov.

Jedenie čokolády je často spojené s výčitkami a nezdravým stravovaním, pretože obsahuje veľa cukru. Vedci vo Švajčiarsku prišli s riešením. Cukor vo svojej novej verzii čokolády nahrádzajú „odpadovou rastlinnou hmotou“, informuje The Guardian.



Nielenže použili čokoládové bôby, ale čokoládu osladili ich rozomletou dužinou a šupkou, ktoré by inak skončili ako odpad. Výsledok je nielen nutrične lepší, ale spotrebuje sa aj menej pôdy a vody, čo je celkom eko.

Využívanie „rastlinného odpadu“

„Kakaové plody sú v podstate tekvice a my teraz používame len semená,“ povedal hlavný autor Kim Mishra, ktorý na štúdiu upozornil. „V tomto ovocí je však veľa ďalších úžasných vecí,“ upozorňuje vedec z Zürichu.



Gél, ktorý so svojím tímom vyvinul, sa môže pridávať do čokolády namiesto tradične používaného práškového cukru. Poukazuje tiež na to, že táto technológia by znamenala nové príjmy pre poľnohospodárov.

Štúdia zistila, že nová metóda spotrebovala o 6 % menej pôdy a vody v laboratóriu, ale zvýšila emisie z vykurovania planéty o 12 %, pretože si vyžadovala ďalší krok sušenia, ktorý spotreboval veľké množstvo energie. Ale predĺžením procesu, sušením buničiny na slnku alebo použitím solárnych panelov sa emisie skleníkových plynov opäť znížia.



To vôbec nie je zanedbateľné, keďže čokoláda patrí medzi potraviny s najväčšou záťažou pre životné prostredie. Množstvo skleníkových plynov potrebných na jej výrobu je porovnateľné napríklad s niektorými druhmi mäsa.

Nedostatky novej čokolády

Nová technológia má však nedostatky. Chýba jej sladká jemnosť, ktorá sa zvyčajne dosahuje pridaním bežného cukru. Z hľadiska chuti ju autori prirovnávajú skôr k horkej čokoláde.

„Pri výrobe tejto čokolády ide o rovnováhu – ak pridáte príliš veľa sladiaceho gélu, čokoláda sa nedá spracovať; ak pridáte príliš málo, čokoláda nie je dostatočne sladká. Sladkosť sa v ústach uvoľňuje o niečo pomalšie ako pri konzumácii tradičnej horkej čokolády – a vy tak získate viac ovocných tónov a kyslosti pochádzajúcich zo šťavy,“ hovorí jeden z autorov.