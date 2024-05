Vlado pracuje ako maliar v Holandsku: So Slovákmi je problém vždy, keď sa riešia peniaze. Niekedy sa im dokonca vyhýbam (Rozhovor)

Slováci vykonávajú v zahraničí rôzne remeslá. Medzi časté pracovné zamerania patrí tiež maliarstvo, ktorému sa v Holandsku venuje aj Vlado z Bardejova. Zaujímalo nás tiež, koľko si priemerne zarobí.

Vlado žije v mestečku Bussum, ktoré sa nachádza približne pol hodinky jazdy autom od Amsterdamu. Prácu maliara vykonáva všade, kam ho pošlú, pričom sám nadľahčene tvrdí, že najmenej sa vždy teší do Amsterdamu, kde je veľký problém s parkovaním.

V tomto článku si prečítaš: Ako to vyzeralo v Holandsku, keď prišiel.

Čo je kameň úrazu spolupráce so Slovákmi.

Koľko si mesačne zarobí.

V rozhovore pre Refresher sme sa s Vladom rozprávali o jeho práci, pracovnej situácii v Holandsku či o tom, koľko si môže zarobiť a ako tam funguje slovenská komunita. Debatu sme začali otázkou, ako dlho vlastne v Holandsku pracuje. Odpovedal, že to bude asi 13 rokov, no nevie povedať, koľko presne, pretože to prestal rátať.

Aký je mesiac máj pre maliarov?

Počasie je ešte dosť premenlivé. Ale už sa postupne začína letná sezóna a všetko sa derie von. (smiech) Stavajú sa lešenia, pracuje sa vo vysokých teplotách aj veľkých výškach. Ak chce niekto prísť pracovať v máji ako maliar do Holandska, musí rátať s tým, že vonkajšia práca ho už neminie.

Máš ako maliar najobľúbenejší mesiac na prácu?

Mne vyhovuje obdobie od apríla do septembra, prípadne októbra. Ak si vieš vybrať zákazky a kombinovať ich, užiješ si aj prácu vonku, ale v prípade zlého počasia sa stiahneš dovnútra. December je slabý a vtedy je aj menej roboty, lebo ľudia chcú mať okolo sviatkov pokoj. Núdzu o prácu však, chvalabohu, nemám.

Pracuješ sám v rámci nejakej firmy alebo chodíte na zákazky väčšia partia?

Málokedy pracujem osamote. Väčšinou pracujeme vo dvojiciach, záleží však na danom projekte. Ak si práca vyžaduje viac ľudí, tak ideme viacerí. Vyskytnú sa aj momenty, keď pracujem sám, ale tých je málo. Začínal som v Holandsku sám na seba. Klientela sa nehľadala ľahko. Vytvorili sme však sieť kontaktov a mali sme dostatok práce. S bývalým kolegom sme mali pod sebou aj nejakých ľudí, no zistil som, že to môže viesť k rôznym problémom. Nechal som to teda tak a radšej som si našiel holandskú firmu, ktorá mi dodáva zákazky.

Zdroj: Archív respondenta Vladimíra

Ide o prácu pre domácich?

Pracujem pre kontraktora, ktorý nám dohadzuje zákazky od domácich, ale aj od firiem. Pracujeme tak aj pre rôzne firmy. Ak by som si mal osobne vybrať, práca pod kontraktorom je lepšia už len preto, že rieši za teba všetky administratívne veci. Na konci každého týždňa pošleme faktúru, ktorú nám na týždennej báze vyplácajú. Človeku sa tak v Holandsku veľmi neoplatí robiť všetko sám na seba, pretože okrem fyzickej roboty musíš ešte riešiť aj administratívu a podobne.

Čomu sa primárne venuješ?Najprv som bral všetko, čo prišlo. (smiech) Prešiel som si asi všetkými remeslami. Momentálne však spoločne s bratom robíme len maliarske práce. Čokoľvek nám vlastne firma dohodí, to vieme v rámci maliarskeho remesla spraviť.

Ako je to s dopytom po tvojej práci v Holandsku?

V Holandsku je dopyt po všetkých remeslách. Je tu veľa ľudí na malom území a stále vznikajú príležitosti na to, aby si človek zarobil remeslom. Dopyt sa neznižuje. Čo je však rozdielne, je štýl maľovania a práce. V Holandsku sa napríklad viac dbá na znalosť materiálu a precíznosť práce, toto na Slovensku veľmi nefunguje. Vyžaduje to prax, ale ak je človek odhodlaný, určite to zvládne.

Zdroj: Archív respondenta Vladimíra

Aké bolo Holandsko, keď si pred tými 13 rokmi prišiel? Bolo niečo inak?

Pravdepodobne áno, no mne je to ťažko povedať. Na začiatku som pracoval v sklade za agentúru, ktorá ma vozila do práce aj z práce. O nič som sa nestaral, odrobil som si svoje, zarobil tak, že som si aj odkladal. Teraz mám oveľa viac zodpovednosti. Cítim aj infláciu a to, že za zárobok si človek môže dovoliť o dosť menej než kedysi. Ale to platí pravdepodobne všade.

Ako vnímaš slovenskú komunitu okolo seba?