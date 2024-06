Móda REFRESHER: Priprav sa na porciu sexy siluet aj minimalizmus. Slovenky a Češky potvrdili, že majú skvelý vkus

10 žien a 11 outfitov, v ktorých nájdeš inšpiráciu na najbližšie týždne.

O skvelom módnom vkuse Sloveniek a Češiek nemôže pochybovať nikto. Presviedčajú nás o tom každý mesiac. Bolo to tak aj v máji.

Toto je TOP 11 letných outfitov v podaní žien ako Alexandra Sedláčková, Ivana Mentlová, Katarína Očovanová, Petra Macková alebo Andy Csinger. Priprav sa na porciu horúcich sexy siluet aj nadčasovú eleganciu. V redakcii pracujeme aj na mužskom zozname, ktorý by sme radi vydali v júni.

Alexandra Sedláčková – @alexsedlackova

Ak patríš medzi našich pravidelných čitateľov, vieš, že Alexandra Sedláčková je jednou z našich najobľúbenejších módnych influenceriek z Česka, a to aj vďaka takýmto jednoduchým letným outfitom.

Pracovný výlet na Malorke si spríjemnila v dlhom modeli šiat bez rukávov v čiernej farbe od značky C&A, ktoré doplnila o malú kabelku do ruky, elegantnú obuv a sériu šperkov. Presne toľko potrebuješ na pekný outfit v najbližších týždňoch.

Nikola Soukup Braxatorisová – @brixinka

Dokonalý letný vibe má aj outfit Nikoly Soukup Braxatorisovej. Populárna influencerka si vybrala z novej kapsulovej kolekcie H&M Studio Resort tento romantický model šiat s dĺžkou až po zem a viacerými zaujímavými detailmi, ako napríklad panelmi či uzlovými prvkami v oblasti dekoltu a ramienok.

Baví nás aj malá kabelka s čiernou ozdobou či výrazné náušnice. Celý vzhľad má antickú noblesu a v prípade, že sa chystáš na svadbu, môže ísť o veľmi originálnu voľbu.

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Ivana Mentlová má módu v krvi a presviedča nás o tom každý mesiac. Tentoraz si získala našu pozornosť vďaka tomuto sofistikovanému vzhľadu, v ktorom prišla na beauty event spoločnosti Maison Margiela.

Na čiernobielej fotografii nižšie má oblečený nohavicový kostým so sakom s dvojradovým zapínaním v nadrozmernom strihu v béžovej farbe. Obuv je Maison Margiela Tabi a kabelka cez plece je Hermès Arcon s cenou okolo 5 000 eur.

Monika Marešová – @monikamaresova

Manželka najznámejšieho českého moderátora je väčšinu času s dcérou, avšak príležitostne nás poteší outfitom z výletu ako na fotografii nižšie. Monika si vybrala športový vzhľad. Boxy vrchný diel zladila s krátkymi šortkami a nadčasovými bielymi teniskami od značky Common Projects. Stávkou na istotu sú aj charakteristické „pilotky“ s podpisom Ray-Ban.

Vieš si predstaviť lepší módny doplnok ako Porsche? My nie.

Michaela Procházka – @wnb_mischa

Ak hľadáš viac uvoľnený a ležérny look, ktorý môžeš využiť aj v práci, možno ťa inšpiruje influencerka Michaela Procházka. Sympatická plavovláska ti ukáže, ako ľahko vyskladáš cool mestský outfit z cenovo dostupných modelov oblečenia a doplnkov.

Michaela má výborný cit pre svieže kombinácie, ktoré neuvidíš na každom kroku. Úzky pletený vrchný diel s krátkymi rukávmi z dielní H&M doplnila o široké a zahnuté džínsy v tmavomodrom odtieni od rovnakej značky, v ktorých mala kožený opasok, a čierne baleríny s hranatým špicom, čo je trendy záležitosť. Bodkou je svetlohnedá kabelka cez plece Reserved a slnečné okuliare vo vintage štýle.

Katarína Očovanová – @katarinaocovanova

Letný outfit ako stvorený do mesta aj klubu. Takto by sme v stručnosti opísali kombináciu, ktorú vytiahla do ulíc influencerka Katarína Očovanová.

Štíhla plavovláska si obliekla bielo-čierne tričko s krátkymi rukávmi s logom módneho domu Miu Miu, minisukňu so sexy rozparkami a kovbojské čižmy s metalickými odleskmi, ktoré sú v trendoch. Chválime aj výber doplnkov v podobe čierneho opasku a bielej kabelky Balenciaga, ktoré majú spoločného menovateľa – cvoky po celom povrchu.

Barbora Franeková – @barborafranekova

Májový zoznam najlepších outfitov úplne rozžiarila Barbora Franeková. Zakladateľka magazínu Top Fashion je známa svojím minimalistickým módnym vkusom.

Biela košeľa vo voľnom strihu je must have kúsok v každom ženskom šatníku, ktorý môžeš skombinovať aj s ľahkými háčkovanými nohavicami a získaš dokonalý dovolenkový outfit. Letný look môžeš podčiarknuť otvorenou obuvou a malou rafiovou kabelkou podľa vzoru Barbory Franekovej.

Maria Dušička – @maria.dusicka

Univerzálnosť bielej košele v ženskom šatníku podčiarkuje aj outfit v podaní Marie Dušička, ktorá stavila na eleganciu. Manželka rapera Majka Spirita vyrazila do pražských ulíc v spomínanej košeli vo voľnom strihu a v nohaviciach z umelej krokodílej kože od The Frankie Shop. V hlavnej úlohe boli doplnky – obuv na nízkych podpätkoch s čierno-bielym tvídovým povrchom z dielní Chanel, kabelka Hermès Kelly za viac ako 5 000 eur a slnečné okuliare Balenciaga.

P. S. Ak si zvedavý/-á, čo Maria kúpila svojej dcérke Arii v obchode Chanel na Pařížskej ulici, pozri si tento článok.

Andy Csinger – @andicsinger

Ak už vlastníš v zbierke bielu košeľu, krok správnym smerom urobíš aj kúpou svetlomodrej verzie s jemnými prúžkami, ako má na fotografii nižšie Andy Csinger.

Populárna influencerka s viac ako 800-tisíc sledovateľmi tento univerzálny kúsok zladila s trendy háčkovanými nohavicami vo voľnom strihu, v ktorých mala hnedý kožený opasok Hermès, otvorenou obuvou, množstvom doplnkov vrátane hodiniek či náramkov a rafiovou kabelkou so svetlomodrým logom CELINE za približne 1 000 eur.

Andy Csinger ukázala v máji niekoľko sviežich letných outfitov, preto sme nemohli vybrať len jeden. V tomto prípade zvolila ľahké biele šaty na gombíky s dlhými rukávmi a golierom, ktoré skombinovala len so sandálmi CELINE za cca 900 eur, s prúžkovanou šatkou, so slnečnými okuliarmi s efektom mačacích očí, s menšou pletenou kabelkou a plážovou taškou Anine Bing.

Petra Macková – @pepamack

Horúcu letnú inšpiráciu nájdeš aj v tomto outfite od Petry Mackovej, ktorá v najbližších dňoch prekoná métu 1 milión sledovateľov. Bratislavčanka s výnimočným citom pre jednoduché, ale veľmi chic kombinácie tentoraz boduje v čiernej minisukni od značky Source Unknown so svetlomodrou košeľou Nobody Denim, spod ktorej jej jemne vytŕča podprsenka pre ešte viac sexy look. Kabelka je Gucci Bamboo a sandále ESSĒN, the label.