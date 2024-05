Nudistov je stále viac aj medzi mladými. Pravidlá nudapláží sú však striktné, žiaden sex, fotky ani nevhodné pohľady

Pre nudistické pláže a rezorty platí viacero písaných aj nepísaných pravidiel, vďaka ktorým sa budú všetci návštevníci cítiť komfortne a bezpečne.

Nudizmus je staronový trend, ktorý sa v súčasnosti teší čoraz väčšej obľube. Spájajú sa s ním však aj stereotypné názory o tom, že ide o exhibicionizmus či extravagantné prevádzanie sa. V skutočnosti ho však obľubujú ľudia všetkých vekových kategórií a dokonca aj rodiny s deťmi.

Nudapláže a nudistické rezorty sa však riadia prísnymi pravidlami. O „etiketu“ nudizmu sa v rámci osvety s denníkom Daily Mail podelila 57-ročná Britka Karie Jane, ktorá je majiteľkou nudistického rezortu BHH Naturist Resort na ostrove Fuerteventura v súostroví Kanárske ostrovy.

Nudizmus môže zlepšiť kritický pohľad na naše telá

Nudizmus podľa jej slov môže „vyliečiť“ kritický pohľad na naše telá a podporiť sebaprijatie a sebalásku. „Keď za deň uvidíte desiatky nahých ľudí, verte mi, začnete sa oveľa menej zaujímať o to, či sú vaše prsia, pysky, ochlpenie, celulitída, pehy, čokoľvek iné normálne,“ hovorí Karie, podľa ktorej je nahota absolútne prirodzená.

Pre nudistické pláže a rezorty však platí viacero písaných aj nepísaných pravidiel, vďaka ktorým sa budú všetci návštevníci cítiť komfortne a bezpečne.

Žiaden sex, fotky ani videá

Návštevníci nudistického rezortu by mali mať na pamäti, že v žiadnom prípade nejde o aktivitu s cieľom sexuálneho zblíženia sa s ostatnými. Samozrejmosťou by malo byť diskrétne sedenie s nohami pri sebe. Nevyhnutnosťou je aj sedenie na uteráku a sprcha pred vstupom do bazéna alebo vírivky.

Fotenie či nakrúcanie ľudí je absolútnym tabu. Nikto sa zrejme nechce ocitnúť nahý vo fotoalbume cudzích ľudí. Zákaz nakrúcania či fotenia je prísnym pravidlom, ktoré musia dodržiavať všetci návštevníci.

Vhodné nie je ani poškuľovanie po ostatných. Ak sa chceš zhovárať s ostatnými, mal by si dbať na očný kontakt a dávať si pozor na to, aby tvoj zrak neskĺzal nižšie. Dôležité je pamätať si, že reštaurácie, bary a kaviarne v okolí nemusia rešpektovať nahých návštevníkov, a preto treba mať so sebou oblečenie či uterák na zakrytie.

Zvedavcom, ktorí nudapláž nikdy nenavštívili, by v hlave mohla vŕtať aj myšlienka sexuálnych aktivít. Tie sú však rovnako ako inde na verejnosti prísne zakázané. Karie upozorňuje, že nejde iba o neslušnosť, ale aj o nezákonnú činnosť.