Boli sme v reštaurácii zo šou Na nože: Lukáš trávil v prevádzke 16 hodín denne. V tomto mu Martin Novák otvoril oči (Rozhovor)

Populárna televízna šou Na nože má za sebou ďalšiu sériu. V poslednej epizóde sa šéfkuchár Martin Novák vybral na východné Slovensko do obce Hriadky, kde sa pokúsil pomôcť prevádzke Lucas Grill.

V dedine Hriadky medzi Vranovom nad Topľou a Trebišovom sa hneď pri hlavnej ceste nachádza reštaurácia s názvom Lucas Grill. Stojí za ňou mladý a pracovitý Lukáš, ktorý je šéfom a zároveň aj kuchárom.

Jeho prevádzka sa do populárnej šou Na nože dostala trošku iným spôsobom než tie predtým. Šéfkuchára Martina Nováka nevolal sám a neriešil ani problém s návštevnosťou prevádzky. Lukáš však svojmu biznisu obetoval za viac ako rok úplne všetok možný čas, pričom z toho nebol výsledok, aký by si v ideálnom prípade predstavoval.

V tomto článku si prečítaš: Aké sme mali dojmy po príchode do podniku Lucas Grill.

Čo najkontroverznejšie odznelo v epizóde Na nože.

Ako Lukáš zareagoval na zmeny po odvysielaní šou.

S ktorými slovami Martina Nováka príliš nesúhlasí.

Navyše, mladý majiteľ dokonca prespával v karavane na pozemku reštaurácie, aby nemusel strácať čas a energiu cestovaním domov. Posledná epizóda z 3. série šou Na nože, ktorú televízia Markíza odvysielala 8. mája, bola emotívna aj napínavá.

Zdroj: REFRESHER/Timotej Gašper

Lukáš stavil na svoje overené jedlá, akým je grilované kurča či hamburger, no Martina Nováka nič z toho neohúrilo. Zamestnancov na čele s Lukášom skritizoval, čo šéf podniku opísal ako „zotretie škôlkarov“. Nás teda zaujímalo, ako to vyzerá v Lucas Grille len niekoľko dní po tom, čo sa objavili na obrazovkách celého Slovenska.

Prichádzame do obce Hriadky

Od odvysielania epizódy v televízii prešlo presne 12 dní a my smerujeme do Lucas Grillu, aby sme zažili na vlastnej koži atmosféru tamojšej prevádzky a porozprávali sa s Lukášom, šéfom a kuchárom v jednej osobe.

Niekoľko dní predtým si dohodneme termín o 15.00, teda na čas, v ktorom už reštaurácia nebude preplnená zákazníkmi z denného menu. Po príchode na parkovisko vidíme, že okrem nás sú tam ďalšie štyri autá, čo potvrdzuje aj neskoršie slová Lukáša, že podnik fičí celý deň takmer bez prestávky.

Fotka s Martinom a príjemná atmosféra

Hneď pri vstupe nám zrak spočinie na dve veci. Nálepka s hodnotením troch nožov z piatich od Martina Nováka aj zarámovaná fotografia, na ktorej je šéfkuchár Novák spoločne s Lukášom. V prevádzke sú obsadené tri či štyri stoly, panuje tam príjemná atmosféra.

Zdroj: REFRESHER/Timotej Gašper

Obsluhujúca čašníčka nás informuje, že šéf ešte dorába menu a o pár minút sa nám bude venovať. Po chvíli si už podávame ruku s Lukášom, ktorý nás usádza v zadnej časti podniku. Za syčiaceho zvuku otvorenia plechovky sladeného nápoja sa Lukáša na úvod pýtame, prečo si rovno ku vchodu vystavil zarámovanú fotku seba s Martinom Novákom...

„Neslúži to len pre zákazníkov, aj keď sčasti chcem, aby videli, čo sa tu udialo. Nechcem sa tým zároveň veľmi pýšiť. Bola to pre mňa vzácna a neopakovateľná skúsenosť, ktorá mne aj môjmu personálu dala veľmi veľa. Je to teda taká malá symbolika toho, čo sme vlastne zvládli,“ hovorí Lukáš.

Aká bola situácia pár týždňov predtým, než k vám do reštaurácie prišiel Martin Novák?

Ako som hovoril aj v epizóde, naša situácia bola stabilizovaná. Výdaje sme si vedeli pokryť, problém bol skôr s napredovaním prevádzky. Nejaké kroky už teraz máme za sebou. Vyžadovalo si to spestrenie, prerábku najmä v kuchyni. Problémom prevádzky bolo to, že nezarábala dostatok peňazí na spomínané zlepšenia.

Zdroj: REFRESHER/Timotej Gašper

Aký by bol možno osud tvojej prevádzky, keby nebola súčasťou šou Na nože?