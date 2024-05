Separ oznámil koncert na najväčšom slovenskom štadióne. Sú to tak dve O2 Arény, odkázal po tom, čo ho začali porovnávať s Rytmusom

Raper chce na najväčšom slovenskom štadióne prepísať históriu.

Raper Separ na Instagrame oznámil svoj životný koncert. 6. septembra 2025 vystúpi na Tehelnom poli v Bratislave. Ide o futbalový štadión s kapacitou až 30-tisíc osôb. Vstupenku si môžeš kúpiť od 10. júna.

Pre koncert ožil beef medzi Separom a Rytmusom

V nedeľu raper na sociálnej sieti zverejnil propagačné video, v ktorom oznámil svoj najväčší koncert v kariére. To, že chystá niečo veľké, avizoval pár dní vopred a fanúšikovia mohli len hádať, o čo ide. Bezprostredne po tom, čo sa s ľuďmi o novinku podelil, ožila v komentároch jeho rivalita s Rytmusom.

Ľudia totiž začali narážať na to, že koncerty, ktoré organizuje Kontrafakt v O2 Aréne, sú oproti futbalovému štadiónu malé a že Rytmus vraj teraz bude „nasilu kyslý“, pretože jeho pripravovaný sólový koncert v pražskej O2 Aréne sa podľa predpovedí Separových fanúšikov nevypredá.

„Rytmus sa chytá za hlavu, že mu to nenapadlo skôr,“ napísal fanúšik. Iný zasa Separa nabáda, že by mal radšej nahrať disstrack: „Predbiehanie v počte ľudí v arénach je tiež rivalita, ale už by to chcelo nejaký porádny hnusný priamy diss.“

Na slová fanúšikov reagoval na stories aj Separ a povedal, že to nerobí pre to, aby sa s niekým porovnával. Na margo otázok fanúšikov však prezradil, o koľko je Tehelné pole väčšie ako O2 Aréna. „Tehelné pole je približne dve O2 Arény a je aj väčšie ako Eden,“ prezradil. Práve na pražskom štadióne Eden plánuje budúci rok koncert Ben Cristovao.

Separ sľubuje, že lístok si môže kúpiť každý

Predaj vstupeniek sa v sieti Ticketportal spustí 10. júna. Dovtedy sa však môžeš registrovať, aby si si potom prednostne mohol vybrať miesta. Tí, ktorí sa registrujú, budú mať prvých 48 hodín na to, aby sa rozhodli, či chcú stáť alebo sedieť a kde. V sérii stories Separ prisľúbil, že lístok si bude môcť kúpiť každý, a avizoval, že niektoré vstupenky začínajú na „pár eurách“. Ponuka druhov vstupeniek bude pestrá a raper avizoval aj napríklad Ultra VIP či Moshpit.