Tiktok ovládol beer tanning. Lekári sa chytajú za hlavy a vysvetľujú, prečo polievanie pivom nie je dobrý nápad

Internetom koluje ďalší bizarný trend na dokonalé opálenie. Lekárka vysvetľuje, prečo je nebezpečný

Blíži sa leto a s ním aj dilema, ako dosiahnuť dokonalé opálenie. Existuje mnoho vedeckých medicínskych štúdií, ktoré nefandia niekoľkohodinovému vypekaniu sa na slnku ani návštevám solária a upozorňujú na vážne zdravotné riziká, ktoré môžu spôsobiť.

Nadmerné vystavovanie sa slnku môže výrazne zvýšiť riziko vzniku rakoviny kože, spôsobuje starnutie pokožky a prispieva k výskytu pigmentových škvŕn a vrások. Krém s ochranným faktorom však aj napriek opakovaným apelom dermatológov u mnohých stále nie je bežnou súčasťou starostlivosti o pleť. Namiesto toho internetom kolujú nové a nové výzvy, trendy a hacky, ako si zabezpečiť „atraktívny bronz“, upozorňuje portál In the Know by Yahoo.

Rýchlejšie opálenie

Pojem beertan či beer tanning sa na Tiktoku prvýkrát objavil už v roku 2020 a znamená opaľovanie na slnku po natretí pivom. Dnes má hashtag #beertan viac ako 200-tisíc zobrazení. Fanúšikovia beer tanningu sľubujú rýchlejší proces opaľovania vďaka kvasinkám a chmeľu, ktoré aktivujú melanín a naša pokožka podľa nich môže čerpať aj z ďalších látok obsiahnutých v zlatistom moku.

Lekári sa však chytajú za hlavy a upozorňujú, že tento trend môže mať vážne zdravotné následky. Kým niektorí pivo kombinujú aj s tradičnou ochranou v podobe SPF, nájdu sa aj odvážlivci, ktorí svoje telo slnku vystavujú iba pooblievaní alkoholickým nápojom.

„Nanášanie piva na pokožku v domnení, že zlepšuje opálenie, je sporná prax, ktorej chýbajú vedecké dôkazy. Ešte dôležitejšie je, že táto metóda neposkytuje žiadnu ochranu pred škodlivými účinkami ultrafialového (UV) žiarenia zo slnka,“ upozorňuje pre Independent dermatologička Maham Khan.

SPF krémy však nemusia byť úplne spoľahlivé. Podľa odborníčky je najlepšou formou ochrany nosenie ochranných odevov, zdržiavanie sa v tieni a vyhýbanie sa silnému poludňajšiemu slnku.

„UV žiarenie je známy karcinogén a hlavný prispievateľ k poškodeniu kože, ktoré sa môže prejaviť ako spálenie slnkom, predčasné starnutie a zvýšené riziko rakoviny kože,“ dodáva lekárka, podľa ktorej je najbezpečnejšou formou opálenia alternatíva v podobe samoopaľovacích prípravkov.