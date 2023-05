Najpredávanejšie ázijské SPF produkty, ktoré Slováci a Slovenky milujú: toto budú tvoji najlepší kamoši počas letných dovoleniek

Kožu si treba chrániť, lebo práve dlhodobé slnenie je škodlivé, prispieva k vráskam, škvrnám, ochabnutej koži aj vyššiemu riziku rakoviny kože. Tieto krémy ti v tom pomôžu.

Leto sa blíži a s ním aj dovolenková a výletná sezóna. Aj my si už vytvárame zásoby s krémami na opaľovanie, a aby sme ti to uľahčili, vybrali sme tie najpredávanejšie a najpríjemnejšie ázijské espéefká, ktoré zoženieš na slovenských e-shopoch. Žiadne dlhé čakanie, žiadne poplatky na colnom úrade, jednoducho objednáš a do pár dní ich máš doma.

Naše kritériá boli jednoduché: produkty majú ochranný faktor aspoň SPF 30, pochádzajú z Ázie a sú príjemné na nosenie. Neštípu oči, nezanechávajú biely povlak na koži a majú aj pridané skincare ingrediencie, ktoré sa pleti zídu.

O biznise s krásou píšeme nezávisle a kriticky. Pomôžeme ti zorientovať sa v nových trendoch, s pomocou odborníkov overujeme hacky aj nové produkty skôr, ako ti ich odporučíme, a prinášame ti aj reportáže z rôznych procedúr. Ak chceš našu tvorbu podporiť, pridaj sa do klubu Refresher+.

Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50+

Má tekutú gélovú konzistenciu, rýchlo sa vpíja, nezanecháva biele škvrny ani na tmavej pleti. Obsahuje kyselinu hyalurónovú, extrakt z materskej kašičky a ďalšie zvlhčujúce zložky. Má výraznejšiu vôňu, ktorá však rýchlo zanikne, a na pleti ho vôbec necítiť.

Bioré je jedna z najpopulárnejších japonských beauty značiek na svete. Klikni sem a prečítaj si o ďalších: nájdeš medzi nimi značky s luxusnou cenovkou, ale aj také, ktoré ti za dostupné peniaze zhydratujú pleť ako máločo iné.

Cena: okolo 19 € za 70 g

Zdroj: Bioré via Amazon

COSRX Aloe Soothing Sun Cream

Tento opaľovací krém s extraktom z Aloe vera je právom v rebríčku najpredávanejších espéefiek už dlho. Rýchlo sa vstrebáva a je ideálny na podráždenú, začervenanú pokožku. Upokojuje, hydratuje a vytvára ochranný povlak proti škodlivým faktorom. Aloa je známa tým, že pomáha koži udržať si vlhkosť, upokojuje, redukuje zápal a zvyšuje pružnosť pokožky.

Cena: okolo 16 € za 50 ml

Zdroj: COSRX via Cosibella

CANMAKE Mermaid Skin Gel UV SPF 50+

Morská víla v názve by mohla niektorých ľudí, zrejme najmä mužov, odradiť. Ale to by bola škoda, pretože toto espéefko nelepí, je ľahké a gélové, rýchlo sa vpije a je kompletne bezfarebné, ľahko sa teda zapracuje aj cez ochlpenie na tvári. Obsahuje kyselinu hyalurónovú a arginín, takže dobre hydratuje, podporuje pružnosť pleti a v najhorúcejších dňoch ráno nahradí aj krém.

Cena: okolo 18 € za 40 g

Zdroj: CANMAKE via Skinlover

Neogen Dermalogy Day-Light Protection Airy Sunscreen SPF50

Tento produkt je vhodný na mastnejšiu pleť, pomáha regulovať mazotvorbu a zanecháva hodvábnu pokožku. Okrem toho obsahuje množstvo rastlinných extraktov, ktoré upokojujú a zvlhčujú pokožku.

Cena: okolo 24 €

Zdroj: NEOGEN Dermalogy via Beautyholic

Beauty of Joseon Relief Sun : Rice + Probiotics SPF 50+

Hľa, kráľ Instagramu! Hoci práve v Kórei toto espéefko ani nebolo také populárne, v Európe a Spojených štátoch sa dostalo na číslo 1. Je to hydratačný opaľovací krém s veľmi tekutou textúrou, obsahuje ryžový extrakt, vitamín B a komplex obilných probiotík. Nelepí, nesmrdí, neštípe a najmä ti nahradí v teplých dňoch aj krém na tvár.

Cena: okolo 18 € za 50 ml

Zdroj: Beauty of Joseon via OKKA Beauty

Beauty of Joseon Matte Sun Stick SPF 50+

Pri tejto značke ešte chvíľku zostaneme. V roku 2023 predstavili aj SPF v tyčinke, ktorá je výborná na reaplikáciu. Funguje aj cez mejkap a má zmatňujúci účinok, takže nebudeš po druhej či tretej vrstve na dovolenke vyzerať ako namastený plech. Produkt vznikol v spolupráci so známym kozmetickým chemikom @glowbyramon.