Lidl dlhodobo zlacnil takmer 300 obľúbených produktov. Za tieto potraviny teraz zaplatíš menej

Prísady na varenie, nápoje, pečivo či domáci sortiment v Lidli kúpiš lacnejšie. Niektoré produkty stoja o 20 až 30 % menej.

V predošlých týždňoch Lidl zlacnil viac ako 150 výrobkov a nedávno k nim pridal ďalších 120. Nejde však o časovo obmedzené zľavy, vybrané produkty si kúpiš dlhodobo za nižšiu cenu. V tomto zozname nájdeš nielen privátne značky diskontu, ale aj značkové produkty od známych výrobcov.

Pravdepodobne sa zamýšľaš, ako je možné, že v dobe neustáleho zdražovania si obchodný reťazec môže dovoliť zlacniť stovky produktov. Lidl ovplyvňuje dosah inflácie na cenotvorbu na úkor vlastnej marže, aj napriek tomu, že ho zdražovanie zasiahlo rovnako ako dodávateľov.

„Všetko závisí od vývoja na trhoch. Našou snahou je vždy poskytnúť zákazníkom najvýhodnejší pomer ceny a kvality a tiež zabezpečiť dostatočné množstvá produktov. Do istej miery dokážeme tlmiť infláciu na úkor vlastnej marže a aj to reálne robíme, inflácia sa však týka aj nás a našich dodávateľov. Napriek tomu sme však v priebehu ostatných týždňov zlacnili stovky obľúbených výrobkov, aby si zákazníci mohli nakúpiť čo najvýhodnejšie,“ vysvetľuje vedúci úseku komunikácie Tomáš Bezák.

Dlhodobé zlacňovanie sa týka rôzneho sortimentu, aby si mohol vybaviť celú domácnosť. Novú cenovku dostali nevyhnutné potraviny na varenie či pečenie, káva, pečivo, hotové jedlá, konzervy, rýchle pochúťky, sladkosti, nápoje, kozmetika, domáca chémia či pokrmy pre domácich miláčikov. V mnohých prípadoch sú cenovky nižšie o 20 až 30 %. Napríklad za maslo zaplatíš už len 99 centov. Zoznam výrobkov v zľave si môžeš pozrieť TU.

Zdroj: Lidl

Nižšiu cenu výrobkov postrehneš najmä pri väčších nákupoch. Napríklad tohtoročný veľkonočný nákup vyšiel Slovákov vo všeobecnosti drahšie, približne o 30 %. Ak sa pri obdobne veľkých nákupoch sústredíš na dlhodobo zlacnené výrobky, môžeš na výslednej sume ušetriť nemalé percentá. Každý nákupný košík je iný, a preto je ťažké odhadnúť, presne koľko eur ušetríš. „Celkom určite však ide o nezanedbateľnú sumu,“ dodáva vedúci úseku komunikácie. Dlhodobo zlacnené produkty nájdeš v ktorejkoľvek zo 162 predajní na Slovensku.

Na cenotvorbu produktov má vplyv niekoľko faktorov

Vývoj cien ovplyvnila miera inflácie a vyššie ceny energií. Podľa predbežných odhadov štatistického úradu Eurostat sa medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne v marci 2023 zastavil na 6,9 %. Vo februári bola táto hodnota na úrovni 8,5 %. Pozitívnou správou je, že vývoj inflácie prekonal aj očakávania odborníkov, ktorí predpokladali, že poklesne na 7,1 %. Podľa týchto odhadov sa medziročný rast cien potravín, alkoholu a tabaku zrýchlil v marci na 15,4 %, pričom vo februári mal hodnotu 15 %.

Inflácia vplýva na každého a cenotvorba je pre predajcov komplikovaný proces. „Je dôležité uvedomiť si, že zodpovednosť za pultové ceny produktov má celá vertikála – prvovýrobcovia, výrobcovia, distribútori a predajcovia,“ opisuje Tomáš Bezák. Do celého „kolotoča“ vstupuje aj štát svojou podporou a reguláciami. Bezák dodáva, že ide o veľmi komplexnú problematiku a svoju časť zodpovednosti by s ohľadom na zákazníka mali prevziať všetky zapojené strany. Samotní výrobcovia si to dobre uvedomujú, a preto Lidl dokáže ponúknuť v zľave aj niektoré značkové produkty.

Zdroj: Lidl Slovensko

O tom, či daný produkt môže mať nižšiu cenu, rozhodujú aj ďalšie faktory. Je dôležité myslieť na sezónnosť, čo iste vieš. Lacné jahody v decembri len tak nevidíš, no v apríli či v máji ich môžeš kupovať za výhodnú cenu na kilá. Na výslednú zľavu majú vplyv aj kapacity dodávateľov, tematické akcie či vývoj na trhoch.

„Sme si vedomí našej zodpovednosti, a preto sa sústredíme na to podstatné – na našich zákazníkov. Rozhodli sme sa opäť výrazne rozšíriť počet dlhodobo zlacnených výrobkov. Kto chce ušetriť ešte viac, môže využiť našu aplikáciu Lidl Plus,“ uzatvára Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu a marketingu.