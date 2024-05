Zverejnili prvé fotky Belly Ramsey z druhej série The Last of Us. S ďalšou herečkou sa pripravuje na brutálne zabíjanie

Druhá séria obľúbeného seriálu by mala vyjsť na HBO v priebehu roka 2025, keď sa celý dej posunie o päť rokov do budúcnosti. Úlohu Ellie opäť stvárni Bella Ramsey, ktorá však na fotkách z natáčania nevyzerá oveľa staršia ako v predchádzajúcej sérii.

Nová séria The Last of Us bude odrážať dej druhej videohry, ktorá sa začína približne päť rokov po udalostiach z prvého dielu. Hlavnú dvojicu opäť stvárnia Pedro Pascal v úlohe Joela a Bella Ramsey ako Ellie.

Tá v prvej sérii hrala štrnásťročné dievča, ktorú musí Joel dostať do bezpečia a prepašovať z karanténnej zóny. Dvojica však ani len netuší, čo ju na ceste naprieč postapokalyptickými Spojenými štátmi čaká.

V novej sérii hlavní hrdinovia zostarnú o 5 rokov. Podľa fotiek z nakrúcania však 20-ročná Ramsey vyzerá na svoju rolu paradoxne stále dosť mlado.

Ramsey napriek nepodobnosti s Ellie zožala veľký úspech

Ellie v hernom The Last of Us 2 sa vizuálne výrazne zmenila, to sa však zatiaľ nedá povedať o pripravovanom seriáli. Už v prvej sérii sa Bella Ramsey príliš nepodobala hernej postave, napriek tomu sa však podarilo Ellie stvárniť dôveryhodne, vďaka čomu sa séria stala veľkým hitom. Lenže teraz by Ellie mala byť vyššia, ostrejšia a skúsenejšia.

V pokračovaní videohry je Ellie na svojej ceste za pomstou občas až desivá. Objavujú sa teda obavy, že Ramsey niečo také stvárniť nedokáže. Treba však dodať, že herečka už raz zvládla vyvrátiť obavy fanúšikov hry a môže to ľahko zvládnuť znova.

Ellie and Dina on set of The Last of Us HBO Season 2 💙 pic.twitter.com/XNsBPzdguK — DomTheBomb (@DomTheBombYT) May 12, 2024

Pôvodne ju chceli obsadiť do hlavnej úlohy

S novou sériou prichádzajú aj nové tváre a jednou z nich je postava Diny, ktorú stvárni Isabela Merced. Ďalšiu úlohu si zahrá Kaytlin Dever, ktorá sa stane predstaviteľkou Abby. Herečka má 27 rokov, a teda je o čosi staršia ako postava Abby. Dever bola pritom dlho favoritkou práve na rolu Ellie, na ktorú sa podobá viac, no problémový bol jej vysoký vek.

No aj keď herci a herečky z populárneho seriálu nevyzerajú úplne rovnako ako ich postavy z videohry, neznamená to, že pokračovanie seriálu nemôže byť rovnako, ak nie viac úspešné ako prvá séria.