S týmto receptom zaboduje aj totálny amatér: Bezlepkový citrónovo-makový travel cake musíš vyskúšať

Tento dezert od nadan├ęho telev├şzneho cukr├íra zvl├ídne┼í pripravi┼ą aj doma.

Ma┼íkrti┼ą m├┤┼że┼í aj v┬ápr├şpade, ┼że sa s┬álepkom pr├şli┼í nekamar├íti┼í. Najmlad┼í├ş ├║─Źastn├şk prvej s├ęrie zn├ímej telev├şznej s├║┼ąa┼że v pe─Źen├ş, Viliam Bajz├şk, pri pr├şle┼żitosti Medzin├írodn├ęho d┼ła celiakie prezradil svoj origin├ílny recept na chutn├Ż dezert bez glut├ęnu.┬á

Vilko sa nez─żakne ani toho najn├íro─Źnej┼íieho postupu, svoje dezerty u┼ż roky premie┼ła na umeleck├ę diela. A tr├║fa si tie┼ż na bezlepkov├ę v├Żzvy. Vysk├║┼íaj jeho citr├│novo-makov├Ż travel cake. V┼íetko potrebn├ę, vr├ítane bezlepkov├ęho a bezlakt├│zov├ęho sortimentu zna─Źky K-free, n├íjde┼í v┼żdy za v├Żhodn├║ cenu v Kauflande.

Zdroj: Kaufland

Produkty priv├ítnej zna─Źky K-free neobsahuj├║ lepok ani lakt├│zu. V─Ćaka bohatej bezglut├ęnovej ponuke pe─Źiva, cestov├şn a lahodn├Żch zmes├ş na pe─Źenie, ktor├ę v┬áKauflande rozhodne neprehliadne┼í, zvl├ídne┼í aj n├íro─Źnej┼í├ş recept ─żavou zadnou.

Citr├│novo-makov├Ż travel cake pod─ża Vilka

─îo bude┼í potrebova┼ą:

3 vajcia

200 g masla

15 g citr├│novej ┼í┼ąavy

25 g maku

25 g vody

530 g zmesi na pe─Źenie K-free

4 g pr├í┼íku do pe─Źiva

Sirup:

40 g vody

40 g kry┼ít├ílov├ęho cukru

40 g citr├│novej ┼í┼ąavy

Kr├ęm:

200 g smotany

200 g mascarpone

40 g pr├í┼íkov├ęho cukru

Postup:

V┼íetky ingrediencie by mali by┼ą izbovej teploty. Boky formy vymasti maslom a vysyp zmesou na pe─Źenie. Zmes na pe─Źenie a pr├í┼íok do pe─Źiva preosej. Vajcia, maslo, ┼í┼ąavu, vodu, mak a sypk├ę ingrediencie daj vymie┼ía┼ą do robota, pr├şpadne pou┼żi mix├ęr.

Najsk├┤r mie┼íaj min├║tu na pomalej r├Żchlosti a potom 3 min├║ty na najvy┼í┼íej r├Żchlosti. Takto pripraven├ę cesto vylej do formy a pe─Ź na 170 ┬░C pribli┼żne hodinu. Medzit├Żm si priprav sirup. V┼íetky ingrediencie zmie┼íaj a prive─Ć do bodu varu. Nechaj vychladi┼ą a n├ísledne sirupom oblej upe─Źen├Ż kol├í─Ź. Mascarpone, smotanu aj cukor daj do mix├ęra a vymie┼íaj z nich nad├Żchan├Ż kr├ęm, ktor├Żm┬ánakoniec ozdob├ş┼í┬ákol├í─Ź.┬á