Od face tattoos či mien partnerov klientov odhováram, tvrdí tatérka Ewel. Fotky penisov jej vraj chodia bežne (Rozhovor)

Práca profesionálnej tatérky sa môže na prvý pohľad zdať jednotvárna. Niekto si to môže predstaviť ako hodiny sústredenia sa na konkrétny výsledok. To, že opak je pravdou, nám potvrdila aj známa tatérka Ewel, ktorá neraz svojich klientov zachraňovala.

Evelin Jurković, v umeleckej brandži známa ako Ewel, je populárna tatérka z Banskej Bystrice. Tento džob robí viac ako 10 rokov. Počas toho stihla prísť do kontaktu skutočne so všeličím.

Raz mi prišli do štúdia chlapci vo veku ledva osemnásť rokov. Opití sa na chate stavili, že jeden z nich si dá kérku cez čelo.

Výber tých najzvláštnejších prípadov, pri ktorých sa nejednému človeku zastaví rozum, obsahuje nielen vtipné, ale aj menej príjemné momenty, s ktorými sa Ewel už stretla.

Skúsená tatérka, ktorá už prezentovala svoju prácu aj v Paríži, často spomína na situácie, keď jej do správ chodia dickpicky. Tento formát sa v posledných rokoch uchytil najmä na platformách ako Onlyfans, teda na tých so sexuálnym zameraním. Napriek tomu sa fotografie mužského prirodzenia objavujú pomerne často aj v správach či emailoch banskobystrickej tatérky.

Dostávaš stále dickpicks do správ?

Pomerne často mi v schránke pristane nevinný email s otázkou, či tetujem aj intímne partie. Opakovane som odpísala, že, žiaľ, nie a nedokážem nikoho ani odporučiť, aj keď by som rada. Následne to 50 : 50 skĺzne do „pokecovej“ atmosféry – klient mi ešte dopošle pár fotografií, ktoré sú určené skôr pre zainteresovaného diváka ako pre mňa. Ešte dáva doplňujúce otázky, čo si o tom myslím alebo či by sa mu to hodilo. No a potom sú tu takí muži, ktorí na to idú zostra: rovno sa opýtajú, či je pekný.

Stalo sa ti ešte niečo na tento štýl?

Na to nadväzuje rovno druhý zážitok. Tento chalan bol „úžasný“, utrpenie od začiatku do konca. Najprv mi prišla otázka, či tetujem, čo je samo osebe dosť cringe písať človeku na info@eweltattoo. (smiech) Keď som mu odpísala, že samozrejme a s čím viem pomôcť, tak sa spýtal, či by si do štúdia mohol prísť urobiť pár fotografií. Povedala som mu, že nechápem, čo to má s tetovaním a čo vlastne chce. Následne sa ma s absolútnou vážnosťou opýtal, či by sa mohol prísť osamote odfotiť v slipoch. A ak by som ho odfotila ja, koľko by to stálo. Chcel len fotky.

Dievčine prišlo zle, a tak jej napadlo otvoriť okno a sadnúť si doň.

Robili ľudia niečo netradičné aj z lásky?

Raz prišiel mladý chalan opantaný láskou v domnienke, že to bude navždy.